Max Verstappen 2023: 1000 voltas à frente possíveis

Quando questionado sobre recordes, Max Verstappen começa sempre de pé: "Vai ser bom quando um dia olhar para trás na minha carreira. Mas não entrei na Fórmula 1 com a ideia de bater recordes. Conduzo simplesmente para ganhar. Tudo o resto vem naturalmente".

O resto é agora bastante, como mostra a nossa lista de recordes, sem pretender ser exaustiva.

Vitórias de GP consecutivas

De Miami a Monza, de maio a setembro de 2023, o vencedor do GP foi sempre Max Verstappen, dez vezes seguidas. Isto quebrou o recorde de Sebastian Vettel de 2013 (nove vitórias consecutivas).

Vitórias de GP por época

Com 17 vitórias até agora (em 20 corridas), Max superou o seu próprio recorde da época de 2022 (15). Ele ainda tem mais duas oportunidades para ampliar esse recorde.

Pontos no Campeonato do Mundo por época

Em 2022, Max estabeleceu um novo recorde de pontos por temporada com 454. Após 20 das 22 corridas e 6 sprints, o holandês já tem 524 pontos.



Subidas ao pódio por época

Em 2022, Verstappen estabeleceu um novo recorde: 22 corridas, 18 pódios. Ele superou isso com o GP do Brasil - sua vitória marcou o 19º pódio do ano.



Voltas mais rápidas por temporada

O recorde de Sebastian Vettel na Fórmula 1 durou doze anos: em 2022, o alemão fez 739 voltas na liderança por temporada com a Red Bull Racing. O novo recorde é detido por Max Verstappen com 922, com as corridas em Las Vegas e Abu Dhabi a ultrapassarem o incrível limite de 1000 voltas no mesmo ano.



Vitórias a partir da pole position

Espantoso: sempre que Max Verstappen começou a corrida a partir da pole position, ganhou. Isto aconteceu onze vezes em 2023 - um novo recorde. O antigo recorde pertencia a Nigel Mansell em 1992 e a Sebastian Vettel em 2011 (nove vitórias a partir da pole na mesma época).



Maior liderança no campeonato do mundo

Verstappen lidera o campeonato do mundo com 524 pontos. A diferença para Sergio Pérez, atual segundo classificado do campeonato, é maior do que o número de pontos que o mexicano conquistou. A diferença é atualmente de 266 pontos, tendo o mexicano somado 258 pontos.



Corridas consecutivas como líder do campeonato

Em Abu Dhabi, Verstappen vai liderar o campeonato do mundo durante 39 corridas, uma série que começou em Espanha em maio de 2022. No Brasil, Verstappen igualou Michael Schumacher (37 corridas consecutivas como líder do campeonato mundial, de Indianápolis 2000 a Suzuka 2002).





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12