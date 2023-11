Protesta de Haas: Günther Steiner, director del equipo, critica a la FIA

El 8 de noviembre, los comisarios de carrera del GP de EE.UU. en el Circuito de las Américas (COTA), cerca de Austin/Texas, se reunirán por videoconferencia. Esto se debe a que el jefe del equipo Haas, Günther Steiner, ha hecho uso del llamado derecho de revisión.

El artículo 14.1.1 del Código Deportivo de la Fórmula 1 estipula que "en caso de una nueva situación, los comisarios de carrera implicados deben reunirse de nuevo para escuchar las declaraciones pertinentes". Esto puede ocurrir hasta 14 días después del incidente.

Haas quiere demostrar que ha habido muchas más infracciones relacionadas con los límites de la pista que los 35 casos documentados. En el GP de EE.UU., sólo un piloto fue sancionado por salirse repetidamente de la pista: Alex Albon en el Williams. No es suficiente, dice Haas.

Como primer paso, los comisarios de la FIA, que estuvieron trabajando en EE.UU., tendrán que decidir ahora si la objeción de Haas es admisible. Los comisarios Dennis Dean (EE.UU.), Derek Warwick (Gran Bretaña), Andrew Mallalieu (Barbados) y Felix Holter (Alemania) tratarán el caso por videoconferencia el 8 de noviembre y han invitado a los equipos Red Bull Racing, Aston Martin y Williams a participar en la conferencia.

Si los comisarios consideran que Haas puede "presentar nuevas pruebas relevantes" en esta conferencia (tal y como establece el reglamento), entonces el caso se examinará de nuevo en detalle, con una posible corrección del resultado de Texas.



Günther Steiner está convencido: Albon se salió de la pista varias veces más, impune, y lo mismo puede decirse de Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) y Sergio Pérez (Red Bull Racing). El mexicano acabó cuarto en Texas, Stroll séptimo, Albon noveno y el piloto de Haas Hülkenberg undécimo por detrás de Sargeant.



A modo de recordatorio: En una curva determinada, un piloto puede sobrepasar la línea blanca que delimita la pista dos veces con las cuatro ruedas; la tercera vez recibe una advertencia final (bandera blanca/negra dividida en diagonal), y a continuación se le impone una penalización de cinco segundos. Ésta se cumple durante el subsiguiente cambio de neumáticos en boxes o -si el piloto ya ha completado todas las paradas- se añade al tiempo de carrera.



Durante el GP de Brasil, Steiner comentó el caso: "Creemos que los comisarios de carrera no tenían toda la información que necesitaban. Queremos demostrar que hubo más infracciones de las que se sancionaron. Es inaceptable que se establezcan ciertas normas pero luego no se tomen medidas contra todos los pilotos. Tenemos pruebas claras".



"No soy partidario de esta regla con los límites de pista. Pero si hay reglas, todo el mundo tiene que cumplirlas. No podemos aplicar las reglas una vez y luego no volver a hacerlo".



La noche después del GP de Estados Unidos, la FIA tuvo que admitir que la perspectiva del vídeo no era clara en algunos casos sospechosos. Steiner cree que puede colmar esas lagunas.