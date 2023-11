Protestation de Haas : le patron de l'équipe Günther Steiner critique la FIA

Le 8 novembre, les commissaires de course du GP des Etats-Unis se réuniront en vidéoconférence sur le Circuit of the Americas (COTA) près d'Austin/Texas. En effet, le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, a fait usage de ce que l'on appelle le droit de vérification.

L'article 14.1.1 de la loi sur le sport de Formule 1 stipule que "si les faits sont nouveaux, les commissaires de course concernés doivent se réunir à nouveau pour entendre les déclarations pertinentes". Cela peut se produire jusqu'à 14 jours après l'incident.

Haas veut démontrer qu'il y a eu bien plus d'infractions en matière de limites de piste que les 35 cas documentés. Lors du GP des Etats-Unis, un seul pilote a été sanctionné pour des sorties de piste répétées : Alex Albon dans la Williams. Trop peu, selon Haas.

Dans un premier temps, les commissaires de la FIA qui ont travaillé aux Etats-Unis devront décider si l'objection de Haas est recevable. Les commissaires Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grande-Bretagne), Andrew Mallalieu (Barbade) et Felix Holter (Allemagne) se pencheront sur l'affaire par vidéo le 8 novembre et ont invité les écuries Red Bull Racing, Aston Martin et Williams à participer à la conférence.

Si les commissaires trouvent que Haas peut "présenter de nouvelles preuves pertinentes" lors de cette conférence (comme le stipule le règlement), le cas sera à nouveau examiné en détail - avec une correction possible du résultat du Texas.



Günther Steiner en est convaincu : Albon a été hors piste à d'autres reprises, en toute impunité, et il en va de même pour Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) et Sergio Pérez (Red Bull Racing). Le Mexicain a terminé quatrième au Texas, Stroll septième, Albon neuvième, le pilote Haas Hülkenberg onzième derrière Sargeant.



Rappel : dans un virage donné, un pilote peut se trouver deux fois avec les quatre roues au-delà de la ligne blanche délimitant la piste, la troisième fois il reçoit un dernier avertissement (drapeau noir/blanc divisé en diagonale), puis une pénalité de cinq secondes est appliquée. Celle-ci est purgée lors du changement de pneus suivant dans le box ou, si le pilote a déjà effectué tous ses arrêts, elle est ajoutée à son temps de course.



Dans le cadre du GP du Brésil, Steiner a déclaré à propos de ce cas : "Nous pensons que les commissaires de course ne disposaient pas de toutes les informations. Nous voulons montrer qu'il y a eu plus d'infractions au règlement que de sanctions. Il n'est pas possible que certaines règles soient établies, mais qu'ensuite on ne prenne pas de mesures contre tous les pilotes. Nous avons des preuves claires".



"Je ne suis pas un fan de cette règle avec les limites de la piste. Mais s'il y a des règles, tout le monde doit les respecter. Nous ne pouvons pas appliquer des règles une fois et ne pas les appliquer une autre fois".



Le soir après le GP des Etats-Unis, la FIA avait dû admettre que dans certains cas suspects, la perspective vidéo n'était pas claire. Steiner pense pouvoir combler ces lacunes.