Protesta della Haas: il team principal Günther Steiner critica la FIA

L'8 novembre, i commissari di gara del GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas (COTA), vicino ad Austin/Texas, si riuniranno in videoconferenza. Questo perché il boss del team Haas Günther Steiner si è avvalso del cosiddetto diritto di revisione.

L'articolo 14.1.1 del Codice sportivo della Formula 1 stabilisce che "in caso di nuova situazione, i commissari di gara interessati devono riunirsi nuovamente per ascoltare le dichiarazioni pertinenti". Questo può avvenire fino a 14 giorni dopo l'incidente.

La Haas vuole dimostrare che le infrazioni ai limiti della pista sono molto più numerose dei 35 casi documentati. Nel GP degli USA, solo un pilota è stato penalizzato per essere uscito ripetutamente dalla pista: Alex Albon con la Williams. Non è abbastanza, dice Haas.

Come primo passo, gli steward della FIA, che erano al lavoro negli USA, dovranno ora decidere se l'obiezione di Haas è ammissibile. I responsabili del regolamento Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Gran Bretagna), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Germania) si occuperanno del caso in collegamento video l'8 novembre e hanno invitato i team Red Bull Racing, Aston Martin e Williams a partecipare alla conferenza.

Se gli steward riterranno che la Haas possa "presentare nuove prove rilevanti" in questa conferenza (come previsto dal regolamento), il caso sarà nuovamente esaminato in dettaglio, con una possibile correzione del risultato del Texas.



Günther Steiner è convinto: Albon è uscito di pista più volte, impunito, e lo stesso vale per Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) e Sergio Pérez (Red Bull Racing). Il messicano è arrivato quarto in Texas, Stroll settimo, Albon nono e il pilota della Haas Hülkenberg undicesimo dietro a Sargeant.



Come promemoria: in una determinata curva, un pilota può trovarsi due volte al di là della linea bianca che delimita la pista con tutte e quattro le ruote, la terza volta riceve un avvertimento finale (bandiera bianca/nera divisa in diagonale), quindi viene inflitta una penalità di cinque secondi. Questa viene scontata durante il successivo cambio gomme ai box o - se il pilota ha già completato tutte le soste - viene aggiunta al tempo di gara.



Durante il GP del Brasile, Steiner ha commentato il caso: "Crediamo che i commissari di gara non abbiano avuto tutte le informazioni necessarie. Vogliamo dimostrare che ci sono state più infrazioni alle regole di quante ne siano state sanzionate. È inaccettabile che si stabiliscano determinate regole ma poi non si prendano provvedimenti contro tutti i piloti. Abbiamo prove evidenti".



"Non sono un fan di questa regola con i limiti della pista. Ma se ci sono delle regole, tutti devono rispettarle. Non possiamo applicare le regole una volta e poi non applicarle più".



La sera dopo il GP degli Stati Uniti, la FIA ha dovuto ammettere che la prospettiva video non era chiara in alcuni casi sospetti. Steiner ritiene di poter colmare queste lacune.