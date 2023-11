Alex Albon (Williams): "Penalizado por una buena salida"

Alex Albon está decepcionado: El piloto de Williams no pudo continuar una buena serie - noveno en Texas, noveno en México, ahora una vuelta cero en Brasil. Albon quedó fuera de carrera después de menos de 200 metros, al meterse en el corredor de Haas de Hülkenberg, luego hizo un trompo en la trayectoria de Magnussen, Albon y el danés tuvieron que retirarse, Hülkenberg pudo continuar después de que el coche fue reparado.

Albon comenta: "En México, el sprint de Brasil y el Gran Premio de Interlagos salimos bien cada vez, tres veces seguidas, pero el accidente fue consecuencia de la buena salida, lo que es muy frustrante. En cierto modo, me penalizaron por la buena salida".

"Pero no creo que pudiera haber hecho nada diferente. Creo que Nico, a mi izquierda, no me vio venir, se me echó encima porque estaba al lado del propio Magnussen. No pude evitar la colisión".

"Realmente quería pasar a los dos coches de carreras de Haas para sumar puntos. Eso pareció funcionar durante algo más de cien metros. Luego, por desgracia, ya se había acabado".



De los equipos situados en los cuatro últimos puestos del campeonato (Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo y Haas), sólo AlphaTauri puntuó esta vez, con Yuki Tsunoda en 9ª posición.





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12