Alex Albon (Williams) : "Puni pour un bon départ"

Alexander Albon, né à Londres, était déjà hors course après quelques secondes du GP de São Paulo - collision avec Hülkenberg, puis avec Magnussen. Le pilote Williams s'agace.

Alex Albon est déçu : le pilote Williams n'a pas pu poursuivre une bonne série - neuvième au Texas, neuvième au Mexique, et maintenant zéro tour au Brésil. Après moins de 200 mètres, Albon est sorti de la course, car il a heurté la Haas de Hülkenberg, puis s'est retrouvé sur le chemin de Magnussen, Albon et le Danois ont dû abandonner, Hülkenberg a pu continuer après avoir réparé sa voiture.

Albon raconte : "Au Mexique, au sprint au Brésil et au Grand Prix d'Interlagos, nous nous sommes à chaque fois bien tirés d'affaire, trois fois de suite, mais le crash était une conséquence du bon départ, c'est très frustrant. Je serais en quelque sorte puni pour avoir pris un bon départ".

"Mais je ne pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de différent. Je pense que Nico, à ma gauche, ne pouvait pas me voir arriver, il s'est rapproché de moi parce qu'il était lui-même à côté de Magnussen. Je n'ai pas pu éviter la collision".

"Je voulais absolument passer tout de suite devant les deux voitures de course Haas, en route pour des points au championnat du monde. Cela a semblé fonctionner pendant un peu plus de cent mètres. Ensuite, malheureusement, c'était déjà la fin".



Parmi les équipes classées aux quatre derniers rangs du championnat du monde (Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo et Haas), seule AlphaTauri a marqué des points cette fois-ci, avec Yuki Tsunoda en 9e position.





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12