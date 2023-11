Alex Albon (Williams): "Penalizzato per una buona partenza"

Alex Albon è deluso: il pilota della Williams non è riuscito a continuare una buona serie - nono in Texas, nono in Messico, ora un giro zero in Brasile. Albon è uscito dalla gara dopo meno di 200 metri, perché ha tamponato la Haas di Hülkenberg, poi è andato in testacoda sulla traiettoria di Magnussen; Albon e il danese si sono dovuti ritirare, mentre Hülkenberg ha potuto continuare dopo che la vettura è stata riparata.

Albon dice: "In Messico, nello sprint in Brasile e nel Gran Premio di Interlagos siamo partiti bene ogni volta, per tre volte di seguito, ma l'incidente è stato il risultato di una buona partenza, il che è molto frustrante. In un certo senso, sono stato penalizzato per la buona partenza".

"Ma non credo che avrei potuto fare qualcosa di diverso. Credo che Nico alla mia sinistra non mi abbia visto arrivare, si è accostato a me perché era vicino a Magnussen. Non ho potuto evitare la collisione".

"Volevo davvero superare le due Haas per andare a punti. Sembrava funzionare per poco più di cento metri. Poi, purtroppo, era già tutto finito".



Delle squadre che occupano gli ultimi quattro posti del campionato (Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas), solo AlphaTauri ha ottenuto punti questa volta, con Yuki Tsunoda al 9° posto.





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12