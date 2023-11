Alex Albon (Williams): "Penalizado por um bom arranque"

Alexander Albon, nascido em Londres, foi afastado da corrida após apenas alguns segundos do GP de São Paulo - uma colisão com Hülkenberg e depois com Magnussen. O piloto da Williams está aborrecido.

Alex Albon está desiludido: o piloto da Williams não conseguiu dar continuidade a uma boa série - nono no Texas, nono no México e agora uma volta nula no Brasil. Albon ficou fora da corrida em menos de 200 metros, ao embater no Haas de Hülkenberg, depois rodou para o caminho de Magnussen, Albon e o dinamarquês tiveram de se retirar, Hülkenberg pôde continuar depois de o carro ter sido reparado.

Albon diz: "No México, no sprint no Brasil e no Grande Prémio em Interlagos, saímos bem de cada vez, três vezes seguidas, mas o acidente foi o resultado de um bom arranque, o que é muito frustrante. De certa forma, fui penalizado pelo bom arranque".

"Mas acho que não podia ter feito nada de diferente. Acho que o Nico, à minha esquerda, não me viu chegar, encostou-se a mim porque estava ao lado do Magnussen. Não consegui evitar a colisão".

"Queria mesmo passar os dois carros da Haas para marcar pontos. Isso pareceu-me funcionar durante pouco mais de cem metros. Depois, infelizmente, já estava tudo acabado."



Das equipas que ocupam os últimos quatro lugares do campeonato (Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas), apenas a AlphaTauri marcou pontos desta vez, com Yuki Tsunoda em 9º lugar.





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12