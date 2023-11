Max Verstappen: "¡Vamos, relájate un poco!"

La base del éxito de un piloto de Fórmula 1 como el campeón del mundo Max Verstappen es una colaboración casi simbiótica con su ingeniero de carreras. En el caso del holandés, se trata de Gianpiero "GP" Lambiase, conocido por la mayoría de los aficionados a la Fórmula 1 como la voz tranquila en la radio de Verstappen, con doble nacionalidad italiana y británica.

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, dice de Verstappen y Lambiase: "La dinámica entre los dos es tan intensa que a veces tienes que preguntarte quién se supone que es el piloto y quién se supone que es el ingeniero. Creo que el trabajo entre un piloto y su ingeniero de carrera es fundamental para el éxito. El ingeniero debe ser capaz de darse cuenta de lo que necesita el piloto. Reconozco un vínculo tan fuerte como el que existe entre Sebastian Vettel y Guillaume Rocquelin".

Gianpiero Lambiase: Nacido el 14 de octubre de 1980 en Bedford (Gran Bretaña), con raíces italianas. Se graduó como ingeniero mecánico en el University College de Londres en 2002.

Lambiase se unió a la escudería de Fórmula 1 con sede en Silverstone, que los aficionados conocen bajo seis nombres diferentes, a través del equipo de Fórmula 3 de Colin Kolles en 2005: Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point y Aston Martin.



Ya en 2010, Gianpiero trabajó como ingeniero de carrera en el GP racer, junto a Tonio Liuzzi, de 2011 a 2013 en Force India con Paul Di Resta, y en 2014 con Sergio Pérez, a quien volvería a ver en Red Bull Racing en 2021.

En 2015, Red Bull Racing lo llevó a Milton Keynes, donde Lambiase entrenó inicialmente al ruso Daniil Kvyat. Desde 2018, Gianpiero es el hombre al lado de Max Verstappen.



El holandés sobre su asesor de confianza: "Al igual que yo, Gianpiero dice las cosas claras. Somos completamente honestos el uno con el otro, lo que es particularmente valioso en esos momentos en los que las cosas no van tan bien en la pista de carreras."



"Esto también puede llevar a situaciones en las que una persona tenga que ser muy estricta con la otra. Pero eso es importante. Necesito que alguien me diga cuándo estoy metiendo la pata, incluso por radio".



Esto llevó a Max a hacer una broma. Cuando su compañero Sergio Pérez le preguntó en el podcast "Talking Bull" con qué empleado de Red Bull Racing le gustaría intercambiarse, Verstappen soltó una risita: "Con mi ingeniero de carrera Gianpiero, ¡así podría ladrarle por radio para variar!".



Max profundizó: "Somos tan abiertos el uno con el otro por la radio que alguien podría pensar que estamos enfadados el uno con el otro. Y creo que yo mismo lo parezco de vez en cuando. Pero nunca estamos enfadados el uno con el otro, sólo buscamos maneras y medios de encontrar más velocidad. Nos llevamos tan bien que no hace falta que nos pidamos disculpas después de un debate acalorado".



En la última edición de "Talking Bull", Lambiase dice a Max: "A veces tengo la impresión de que te aburres un poco en carrera. Cuando parece que estamos a salvo en cabeza, estoy totalmente concentrado, me tomo en serio cada detalle e intento optimizar cada aspecto. Contigo, tengo la sensación de que piensas: ¡vamos, GP, relájate un poco!".





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12