Max Verstappen : "Allez, détends-toi un peu !"

La base d'un pilote de Formule 1 performant comme le champion du monde Max Verstappen : une collaboration presque symbiotique avec son ingénieur de course. Chez le Néerlandais, il s'agit de Gianpiero "GP" Lambiase - connu par la plupart des fans de Formule 1 comme la voix calme de la radio de Verstappen, double nationalités italienne et britannique.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner dit de Verstappen et Lambiase : "La dynamique entre les deux est si intense que tu dois te demander de temps en temps qui est censé être le pilote et qui est l'ingénieur. Je pense que le travail entre un pilote et son ingénieur de course est très important pour le succès. L'ingénieur doit pouvoir mettre en œuvre ce dont le pilote a besoin. Je reconnais là un lien aussi fort qu'autrefois entre Sebastian Vettel et Guillaume Rocquelin".

Gianpiero Lambiase donc : né le 14 octobre 1980 à Bedford (Grande-Bretagne), avec des racines italiennes. Diplômé en 2002 en tant qu'ingénieur en mécanique à l'University College de Londres.

Lambiase est passé par l'équipe de Formule 3 de Colin Kolles en 2005 pour rejoindre l'écurie de Formule 1 de Silverstone, que les fans connaissent sous six noms différents : Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point, Aston Martin.



Dès 2010, Gianpiero a travaillé comme ingénieur de course sur des GP, aux côtés de Tonio Liuzzi, de 2011 à 2013 chez Force India avec Paul Di Resta, en 2014 avec Sergio Pérez, qu'il retrouvera en 2021 chez Red Bull Racing.

En 2015, Red Bull Racing le fait venir à Milton Keynes, où Lambiase s'occupe d'abord du Russe Daniil Kvyat. Depuis 2018, Gianpiero est l'homme aux côtés de Max Verstappen.



Le Néerlandais parle de son homme de confiance : "Comme moi, Gianpiero dit tout simplement ce qu'il en est. Nous sommes foncièrement honnêtes l'un envers l'autre, ce qui est particulièrement précieux dans les moments où les choses ne vont pas très bien sur la piste".



"Il peut aussi arriver que l'un doive être très strict avec l'autre. Mais c'est important. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre les choses quand je me plante, même à la radio".



Cela a donné lieu à une plaisanterie de Max. Lorsque, dans le cadre du podcast "Talking Bull", son compagnon d'écurie Sergio Pérez lui a demandé avec quel collaborateur de Red Bull Racing il aimerait échanger sa place de temps en temps, Verstappen a gloussé : "Avec mon ingénieur de course Gianpiero, comme ça je pourrai l'aboyer à la radio pour changer !"



Max s'attarde : "Nous sommes si ouverts l'un avec l'autre à la radio que quelqu'un pourrait peut-être penser que nous sommes en colère l'un contre l'autre. Et moi-même, je trouve que de temps en temps, ça y ressemble. Mais nous ne sommes jamais en colère l'un contre l'autre, nous cherchons simplement les moyens de trouver plus de speed. Nous nous entendons si bien qu'il n'y a pas non plus de raison de devoir s'excuser auprès de l'autre après un débat houleux".



Dans la dernière édition de "Talking Bull", Lambiase dit à Max : "Parfois, j'ai l'impression que tu t'ennuies un peu en course. Quand nous sommes apparemment sûrs de mener, je suis à fond, je prends chaque détail au sérieux et j'essaie d'optimiser chaque aspect. Avec toi, j'ai plutôt l'impression que tu penses - allez, GP, détends-toi un peu".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12