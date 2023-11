Max Verstappen: "Dai, rilassati un po'!".

La base per un pilota di Formula 1 di successo come il campione del mondo Max Verstappen: una collaborazione quasi simbiotica con il suo ingegnere di gara. Nel caso dell'olandese, si tratta di Gianpiero "GP" Lambiase - noto alla maggior parte degli appassionati di Formula 1 come la voce pacata della radio di Verstappen, con doppia cittadinanza italiana e britannica.

Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner, ha detto di Verstappen e Lambiase: "La dinamica tra i due è così intensa che a volte ci si chiede chi debba essere il pilota e chi l'ingegnere. Credo che il lavoro tra un pilota e il suo ingegnere di gara sia fondamentale per il successo. L'ingegnere deve essere in grado di capire di cosa ha bisogno il pilota. Riconosco un legame forte come quello tra Sebastian Vettel e Guillaume Rocquelin".

Gianpiero Lambiase: nato il 14 ottobre 1980 a Bedford (Gran Bretagna), con origini italiane. Si è laureato come ingegnere meccanico all'University College di Londra nel 2002.

Lambiase è entrato a far parte del team di Formula 1 di Silverstone, che gli appassionati conoscono con sei nomi diversi, attraverso il team di Formula 3 di Colin Kolles nel 2005: Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point, Aston Martin.



Già nel 2010, Gianpiero ha lavorato come ingegnere di gara sulla GP racer, al fianco di Tonio Liuzzi, dal 2011 al 2013 alla Force India con Paul Di Resta, e nel 2014 con Sergio Pérez, che avrebbe rivisto alla Red Bull Racing nel 2021.

Nel 2015, la Red Bull Racing lo ha portato a Milton Keynes, dove Lambiase ha inizialmente allenato il russo Daniil Kvyat. Dal 2018, Gianpiero è l'uomo al fianco di Max Verstappen.



L'olandese parla del suo fidato consigliere: "Come me, Gianpiero dice le cose come stanno. Siamo completamente onesti l'uno con l'altro, il che è particolarmente prezioso nei momenti in cui le cose non vanno bene in pista".



"Questo può anche portare a situazioni in cui una persona deve essere molto severa con l'altra. Ma questo è importante. Ho bisogno di qualcuno che mi dica quando sbaglio, anche alla radio".



Questo ha portato Max a fare una battuta. Quando nel podcast "Talking Bull" il suo compagno di squadra Sergio Pérez gli ha chiesto con quale dipendente della Red Bull Racing vorrebbe scambiarsi il posto, Verstappen ha ridacchiato: "Con il mio ingegnere di gara Gianpiero, così potrei sgridarlo alla radio per cambiare!".



Max ha approfondito: "Siamo così aperti l'uno con l'altro alla radio che qualcuno potrebbe pensare che siamo arrabbiati l'uno con l'altro. E anch'io penso che di tanto in tanto sembriamo così. Ma non siamo mai arrabbiati l'uno con l'altro, cerchiamo solo modi e mezzi per trovare più velocità. Andiamo così d'accordo che non c'è bisogno di scusarsi a vicenda dopo un'accesa discussione".



Nell'ultima edizione di "Talking Bull", Lambiase dice a Max: "A volte ho l'impressione che ti annoi un po' in gara. Quando sembriamo sicuri di essere in testa, sono completamente concentrato, prendo sul serio ogni dettaglio e cerco di ottimizzare ogni aspetto. Con te, invece, ho la sensazione che tu pensi: "Dai, GP, rilassati un po'!".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12