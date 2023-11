Max Verstappen: "Vá lá, relaxa um pouco!"

A base do sucesso de um piloto de Fórmula 1 como o campeão mundial Max Verstappen: uma colaboração quase simbiótica com o seu engenheiro de corrida. No caso do holandês, trata-se de Gianpiero "GP" Lambiase - conhecido pela maioria dos fãs de Fórmula 1 como a voz calma no rádio de Verstappen, um cidadão com dupla nacionalidade, italiana e britânica.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, diz sobre Verstappen e Lambiase: "A dinâmica entre os dois é tão intensa que, por vezes, temos de nos perguntar quem é suposto ser o piloto e quem é suposto ser o engenheiro. Acredito que o trabalho entre um piloto e o seu engenheiro de corrida é fundamental para o sucesso. O engenheiro deve ser capaz de perceber o que o piloto precisa. Reconheço uma ligação tão forte como a que existe entre Sebastian Vettel e Guillaume Rocquelin".

Gianpiero Lambiase: Nasceu a 14 de outubro de 1980 em Bedford (Grã-Bretanha), com raízes italianas. Formou-se como engenheiro mecânico na University College London em 2002.

Lambiase juntou-se à equipa de Fórmula 1 baseada em Silverstone, que os fãs conhecem sob seis nomes diferentes, através da equipa de Fórmula 3 de Colin Kolles em 2005: Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point, Aston Martin.



Já em 2010, Gianpiero trabalhou como engenheiro de corrida no GP racer, ao lado de Tonio Liuzzi, de 2011 a 2013 na Force India com Paul Di Resta, e em 2014 com Sergio Pérez, que voltaria a ver na Red Bull Racing em 2021.

Em 2015, a Red Bull Racing levou-o para Milton Keynes, onde Lambiase treinou inicialmente o russo Daniil Kvyat. Desde 2018, Gianpiero tem sido o homem ao lado de Max Verstappen.



O holandês sobre o seu conselheiro de confiança: "Tal como eu, Gianpiero é direto. Somos completamente honestos um com o outro, o que é particularmente valioso nos momentos em que as coisas não estão a correr tão bem na pista".



"Isto também pode levar a situações em que uma pessoa tem de ser muito rigorosa com a outra. Mas isso é importante. Preciso de alguém que me diga quando estou a fazer asneira, mesmo pelo rádio."



Isto levou Max a fazer uma piada. Quando o seu companheiro de equipa Sergio Pérez lhe perguntou no podcast "Talking Bull" com que funcionário da Red Bull Racing gostaria de trocar de lugar, Verstappen soltou uma gargalhada: "Com o meu engenheiro de corrida Gianpiero, assim posso ralhar com ele no rádio, para variar!"



Max aprofundou: "Somos tão abertos um com o outro no rádio que alguém pode pensar que estamos zangados um com o outro. E eu próprio acho que soamos assim de vez em quando. Mas nunca estamos zangados uns com os outros, apenas procuramos formas e meios de encontrar mais velocidade. Damo-nos tão bem que não há necessidade de pedir desculpa um ao outro depois de uma discussão acesa".



Na última edição do "Talking Bull", Lambiase diz a Max: "Às vezes tenho a impressão de que ficas um pouco aborrecido na corrida. Quando parece que estamos em segurança na liderança, estou totalmente concentrado, levo cada detalhe a sério e tento otimizar todos os aspectos. Contigo, tenho a sensação de que pensas - vá lá, GP, relaxa um pouco!"





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12