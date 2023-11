Yuki Tsunoda (AlphaTauri): "Casi mojo los pantalones"

AlphaTauri tuvo una buena racha en el trío de GP en América: Yuki Tsunoda terminó octavo en el Circuito de las Américas cerca de Austin (Texas), Daniel Ricciardo fue séptimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez (el mejor resultado de AlphaTauri en 2023), Tsunoda siguió con un sexto puesto al sprint en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y terminó noveno en el Gran Premio de São Paulo.

Tras la carrera de Qatar, AlphaTauri era último en la Copa de Constructores, con cinco puntos. Tres carreras después, la escudería Red Bull de Italia ocupa la 8ª posición en el Campeonato del Mundo con 21 puntos. Y si Tsunoda y Ricciardo dan un golpe de efecto en Las Vegas y Abu Dhabi, podrían incluso terminar séptimos en el campeonato del mundo, actualmente en manos de Williams con 28 puntos.

Daniel Ricciardo no tuvo suerte en Brasil: fue golpeado por un neumático del coche de Kevin Magnussen poco después del inicio del GP de Brasil, tuvo que reparar el alerón trasero de su coche en boxes y tuvo que volver a la carrera tras ser doblado. Después, el australiano se quejó de "estas reglas de mierda".

Y Yuki Tsunoda estuvo a punto de retirarse de la carrera en Brasil. El 14º clasificado del Campeonato del Mundo 2023 dice: "Me salí de la pista en la curva 10, un bache enorme, casi me mojo los pantalones del susto".



"Sin el error, estoy convencido de que podría haber terminado séptimo. No sé si el sexto puesto de Pierre Gasly habría sido suficiente. Pero la oportunidad del séptimo puesto para Lewis Hamilton estaba ahí".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12