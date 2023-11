Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : "Presque fait dans sa culotte".

AlphaTauri a réalisé un bon parcours lors du trio de GP en Amérique : Yuki Tsunoda a terminé huitième sur le Circuit of the Americas près d'Austin (Texas), Daniel Ricciardo a même terminé septième à l'Autódromo Hermanos Rodríguez (le meilleur résultat d'AlphaTauri en 2023), Tsunoda a enchaîné avec une sixième place au sprint à l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos et a atteint la neuvième place au Grand Prix de São Paulo.

Après la course du Qatar, AlphaTauri était dernier dans la coupe des constructeurs, avec cinq points. Trois courses plus tard, l'écurie italienne Red Bull occupait la 8e place intermédiaire du championnat du monde, avec 21 points. Et si Tsunoda et Ricciardo réussissent un coup à Las Vegas et Abu Dhabi, ils pourront même se hisser à la 7e place du championnat du monde, actuellement détenue par Williams avec 28 points.

Daniel Ricciardo n'a pas eu de chance au Brésil : il a été touché par un pneu de la voiture de Kevin Magnussen peu après le départ du GP du Brésil, a dû faire réparer l'aileron arrière de sa voiture au stand et a dû repartir en course après avoir été dépassé. L'Australien a ensuite pester contre "ces règles de merde".

Quant à Yuki Tsunoda, il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne soit éliminé au Brésil. Le 14e du championnat du monde 2023 raconte : "Je suis sorti de la piste au virage 10, une grosse bosse, j'ai failli me pisser dessus de peur".



"Sans cette erreur, je suis convaincu que j'aurais pu finir septième. Je ne sais pas si cela aurait même suffi pour la sixième place de Pierre Gasly. Mais la chance de la septième place de Lewis Hamilton était là".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12