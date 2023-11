Yuki Tsunoda (AlphaTauri): "Me la sono quasi fatta addosso".

Il pilota giapponese Yuki Tsunoda (23) è andato a segno due volte nelle ultime tre gare, finendo ottavo in Texas e nono in Brasile. Ma a Interlagos, tutto è andato quasi storto per il pilota di AlphaTauri.

L'AlphaTauri ha ottenuto un buon risultato nel trio di GP in America: Yuki Tsunoda si è classificato ottavo al Circuit of the Americas vicino ad Austin (Texas), Daniel Ricciardo è stato settimo all'Autódromo Hermanos Rodríguez (il miglior risultato dell'AlphaTauri nel 2023), Tsunoda ha seguito questo risultato con un 6° posto in volata all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos e si è classificato 9° al Gran Premio di San Paolo.

Dopo la gara in Qatar, AlphaTauri era ultimo nella Coppa Costruttori con cinque punti. Tre gare dopo, la scuderia italiana Red Bull occupa l'8° posto nel Campionato del Mondo con 21 punti. E se Tsunoda e Ricciardo faranno un colpo a Las Vegas e Abu Dhabi, potrebbero addirittura arrivare al settimo posto nel mondiale, attualmente occupato dalla Williams con 28 punti.

Daniel Ricciardo è stato sfortunato in Brasile: è stato colpito da uno pneumatico della vettura di Kevin Magnussen poco dopo la partenza del GP del Brasile, ha dovuto far riparare l'ala posteriore della sua auto ai box ed è dovuto rientrare in gara dopo essere stato doppiato. In seguito, l'australiano ha brontolato per "queste regole di merda".

Yuki Tsunoda si è quasi ritirato dalla gara in Brasile. Il 14° pilota del Campionato del Mondo 2023 ha dichiarato: "Sono scivolato fuori pista alla curva 10, un urto enorme, me la sono quasi fatta addosso dallo shock".



"Senza l'errore, sono convinto che avrei potuto finire settimo. Non so se il sesto posto di Pierre Gasly sarebbe stato sufficiente. Ma la possibilità di un settimo posto per Lewis Hamilton c'era".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12