Yuki Tsunoda (AlphaTauri): "Quase que molhava as calças"

O piloto japonês Yuki Tsunoda (23) pontuou duas vezes nas últimas três corridas, terminando em oitavo no Texas e em nono no Brasil. Mas em Interlagos, quase tudo correu mal para o piloto da AlphaTauri.

A AlphaTauri fez uma boa corrida no trio de GPs na América: Yuki Tsunoda terminou em oitavo no Circuito das Américas, perto de Austin (Texas), Daniel Ricciardo foi sétimo no Autódromo Hermanos Rodríguez (o melhor resultado da AlphaTauri em 2023), Tsunoda seguiu-se a um 6º lugar ao sprint no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, e terminou em 9º no Grande Prémio de São Paulo.

Após a corrida no Qatar, a AlphaTauri estava em último lugar na Taça dos Construtores com cinco pontos. Três corridas mais tarde, a equipa italiana da Red Bull ocupa o 8º lugar no Campeonato do Mundo com 21 pontos. E se Tsunoda e Ricciardo conseguirem um golpe em Las Vegas e Abu Dhabi, poderão mesmo terminar em sétimo lugar no campeonato do mundo, atualmente ocupado pela Williams com 28 pontos.

Daniel Ricciardo não teve sorte no Brasil: foi atingido por um pneu do carro de Kevin Magnussen logo após o início do GP do Brasil, teve de reparar a asa traseira do seu carro nas boxes e teve de regressar à corrida depois de ter sido ultrapassado. Depois disso, o australiano reclamou sobre "essas regras de merda".

E Yuki Tsunoda quase se retirou da corrida no Brasil. O piloto 14º classificado no Campeonato do Mundo de 2023 diz: "Deslizei para fora da pista na curva 10, uma colisão enorme, quase molhei as calças com o choque".



"Sem o erro, estou convencido de que poderia ter terminado em sétimo. Não sei se o sexto lugar de Pierre Gasly teria sido suficiente. Mas a hipótese do sétimo lugar para Lewis Hamilton estava lá."

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12