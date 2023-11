Ralf Schumacher : l'adversaire le plus redoutable de Verstappen

Une performance grandiose, une fois de plus, de la star de Red Bull Racing Max Verstappen : Le Néerlandais de 26 ans a remporté sa 17e victoire de la saison au Brésil, ce qui inspire un profond respect à Ralf Schumacher, l'expert de Sky-GP.

L'Allemand de 48 ans s'enthousiasme dans son compte-rendu du GP de São Paulo : "Max fonce de victoire en victoire, continue d'écrire l'histoire et ne fait pas d'erreur au Brésil".

En termes de victoires, Verstappen a déjà dépassé les légendes de la course automobile Ayrton Senna et Alain Prost, il est clair que de nombreux fans considèrent déjà Max comme l'un des plus grands. Ralf Schumacher déclare : "Je ne suis pas fan de ce genre de comparaisons, par exemple avec mon frère ou Ayrton Senna. Ils étaient extraordinaires à leur époque. Verstappen l'est aussi aujourd'hui. Mais nous sommes à une autre époque".

"Néanmoins - c'est incroyable de voir comment il s'y prend. Si l'on compare sa performance en particulier avec celle de son coéquipier Sergio Pérez, on a encore vu une grande différence dans la course du Brésil".



Pour Schumacher, sextuple vainqueur de GP, une chose est sûre : "Le pilote McLaren Lando Norris est devenu le poursuivant numéro 1. Mais il commet encore trop d'erreurs, notamment en qualifications. Là, Norris me fait un peu penser à Charles Leclerc. Norris fait toutefois un super travail en course. Le problème de Norris, c'est qu'il veut souvent trop en faire en qualifications. Il dépasse alors son objectif et fait des erreurs. Il doit travailler sur ce point".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12