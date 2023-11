Ralf Schumacher: l'avversario più duro di Verstappen

Max Verstappen ha conquistato un'altra vittoria in Brasile, il suo 52° GP. L'esperto di GP di Sky, Ralf Schumacher, dice chi vede attualmente come il rivale più duro del campione del mondo della Red Bull Racing.

Ancora una volta, la stella della Red Bull Racing Max Verstappen ha offerto una prestazione magnifica: In Brasile, il ventiseienne olandese ha conquistato la sua diciassettesima vittoria stagionale, guadagnandosi anche il profondo rispetto dell'esperto di Sky GP Ralf Schumacher.

Il 48enne tedesco ha dichiarato nella sua recensione del GP di San Paolo: "Max corre di vittoria in vittoria, continua a fare la storia e non commette errori nemmeno in Brasile".

Verstappen ha già superato le leggende delle corse Ayrton Senna e Alain Prost in termini di vittorie e molti fan considerano Max uno dei più grandi. Ralf Schumacher afferma: "Non mi piace fare sempre paragoni di questo tipo, ad esempio con mio fratello o Ayrton Senna. Erano eccezionali ai loro tempi. Anche Verstappen lo è ora. Ma è un'altra epoca".

"Comunque è incredibile come ci riesca. Se si confronta la sua prestazione con quella del suo compagno di squadra Sergio Pérez in particolare, c'è stata ancora una volta una grande differenza nella gara in Brasile".



Per il sei volte vincitore del GP Schumacher, una cosa è certa: "Il pilota della McLaren Lando Norris è diventato l'inseguitore numero uno. Ma commette ancora troppi errori, soprattutto in qualifica. Norris mi ricorda un po' Charles Leclerc. Tuttavia, Norris fa un ottimo lavoro in gara. Il problema di Norris è che spesso vuole troppo in qualifica. Poi supera il limite e commette un errore. Deve lavorare su questo aspetto".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12