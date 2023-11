Ralf Schumacher: o adversário mais difícil de Verstappen

Max Verstappen conquistou mais uma vitória no Brasil, seu 52º triunfo em GPs. O especialista da Sky GP, Ralf Schumacher, diz quem considera ser o rival mais difícil do campeão mundial da Red Bull Racing.

Mais uma vez, a estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, teve um desempenho magnífico: No Brasil, o holandês de 26 anos conquistou a sua 17ª vitória da época, o que também mereceu o profundo respeito do especialista da Sky GP, Ralf Schumacher.

O alemão de 48 anos elogia em sua análise do GP de São Paulo: "Max corre de vitória em vitória, continua a fazer história e também não comete erros no Brasil".

Verstappen já ultrapassou as lendas do automobilismo Ayrton Senna e Alain Prost em termos de vitórias, e muitos fãs claramente consideram Max como um dos maiores. Ralf Schumacher diz: "Não sou fã de estar sempre a fazer comparações como essa, por exemplo com o meu irmão ou Ayrton Senna. Eles foram excepcionais no seu tempo. Verstappen também o é agora. Mas é uma era diferente".

"Mesmo assim, é incrível como ele consegue. Se compararmos o seu desempenho com o do seu companheiro de equipa Sergio Pérez, em particular, houve mais uma vez uma grande diferença na corrida no Brasil."



Para Schumacher, seis vezes vencedor de um GP, uma coisa é certa: "O piloto da McLaren, Lando Norris, tornou-se o perseguidor número um. Mas ele ainda comete muitos erros, especialmente na qualificação. O Norris faz-me lembrar um pouco o Charles Leclerc. No entanto, Norris faz um ótimo trabalho na corrida. O problema de Norris é que muitas vezes quer demasiado na qualificação. Depois ultrapassa a marca e comete um erro. Ele precisa de trabalhar nisso".





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12