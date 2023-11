Nuevo puzzle Rarezas de carreras: Dos retornados

Cada semana presentamos un pedacito de la historia del automovilismo, normalmente procedente de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT. El procedimiento es muy sencillo: dinos a quién reconoces, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com.

La fecha límite para participar es la medianoche del domingo de la semana en curso.

La solución correcta de la última vez: El brasileño Emerson Fittipaldi con un Lotus 69 en la carrera de Fórmula 2 en Crystal Palace (Londres), estamos en 1970.

El brasileño de São Paulo es una leyenda del automovilismo: Campeón de Fórmula 1 en 1972 y 1974, aventura infructuosa con su propio equipo de Gran Premio Copersucar-Fittipaldi, nuevo comienzo en los EE.UU., ganador absoluto de la CART en 1989, ganador de la Indy 500 en 1989 y 1993, pero también implicado repetidamente en graves accidentes, dentro y fuera de la pista. Emerson se retiró finalmente tras otro grave accidente: "Dios debió querer darme una señal".

Durante años, el 14 veces ganador del GP trabajó como comisario de carrera para la FIA, y hoy sigue siendo embajador del GP de México y medio publicitario por derecho propio. Se le puede ver regularmente en eventos con coches de carreras históricos, a menudo en su legendario Lotus 72 John Player Special, con el que ganó su primer título de Campeón del Mundo de Fórmula 1: "Es un coche al que le he cogido un cariño especial".



Entre medias, tomó repetidamente la pluma para su antigua escudería McLaren y ofreció a los aficionados una visión única entre bastidores del automovilismo. El universalmente popular Fittipaldi admitió libremente que hay cosas "que me molestan". Pero que hable por sí mismo.



"Siempre quise ganar dos Grandes Premios antes que nadie: mi carrera de casa en Brasil y Mónaco. Gané en Brasil en 1973 y 1974, pero Montecarlo siempre se me escapó. Eso todavía me molesta hoy".



"Lo lamento porque siempre me ha encantado Mónaco. Desde el punto de vista del piloto, el circuito sigue siendo un desafío único. Tienes cero espacio, tienes que conducir de forma increíblemente precisa, pero agresiva al mismo tiempo. Pero la agresividad y la precisión rara vez van de la mano. Y sin embargo, si no puedes hacerlo, simplemente no eres lo bastante rápido en el Principado".



"También se necesitan buenos frenos y una buena tracción, así como una dirección que sea fácil de sentir y sensible, y toda la puesta a punto tiene que estar diseñada de tal manera que se pueda girar con nitidez. Si se dan todos estos factores, se puede forzar al coche a un sobreviraje controlado en las curvas. Se produce un derrape moderado de las cuatro ruedas hacia el vértice, con un ligero contravolante y suficiente modulación del acelerador para mantener el derrape. Esto te recompensa con una posición perfecta para acelerar a la salida de la curva".



"Pero eso no basta: como Mónaco es tan estrecho, tienes que incluir conscientemente los guardarraíles en la trazada, casi en cada salida de curva. Siempre he dicho: 'Sabes que has hecho una buena vuelta cuando los flancos de tus neumáticos están rayados'. Eso no ha cambiado mucho".



"También tienes que ser capaz de sentir el agarre de los neumáticos en las cuatro curvas, porque Mónaco está tan bacheado, arriba y abajo, con baches en la pista y curvas que cuelgan hacia fuera, que las cuatro bandas de rodadura rara vez quedan limpias sobre el asfalto. Entonces, todo era un poco diferente para nosotros: nuestros coches tenían considerablemente menos carga aerodinámica, por lo que el chasis era mucho menos estable. Poníamos los estabilizadores muy blandos delante y muy duros detrás para contrarrestarlo un poco. Graham Hill siempre ha apostado por estabilizadoras traseras extremadamente rígidas, y después de todo, ganó Mónaco cinco veces. No creo que sea una coincidencia".



"Si tienen la oportunidad, tómense su tiempo para ver imágenes de Fórmula 1 de Mónaco de los años 60 y 70. A la salida de la plaza del Casino, la rueda trasera izquierda roza el guardarraíl y la delantera derecha queda suspendida en el aire. Esta combinación es única".



"Por último, pero no menos importante, hay que tener resistencia. Todavía cambiábamos de marcha con una palanca de cambios convencional, no con las levas de cambio actuales detrás del volante. Cambiábamos de marcha una media de cada dos segundos, 45 veces por vuelta, así que 3.600 veces en una carrera de 80 vueltas, ¡y un poco antes de mi época incluso se daban 100 vueltas en el Principado!".



"Mi primer GP de Mónaco fue en 1971, cuando me clasifiqué en 17ª posición y el embrague se colapsó en la salida. Sin embargo, llevé el coche hasta la meta y acabé quinto. Cuando me quité el guante derecho, sólo veía sangre, de todas las ampollas abiertas al cambiar de marcha".



"Puse el Lotus en la pole en 1972. Empezó a llover antes de la salida. Mi salida fue mala, iba detrás de Clay Regazzoni después del túnel cuando se equivocó en la entrada de la chicane del puerto y se metió en la salida de emergencia. No pude ver nada en el spray que había detrás de él e hice lo mismo. Tuvimos que esperar a que pasara todo el pelotón para volver a la acción. Me abrí paso entre los demás, pero no pude alcanzar a Jean-Pierre Beltoise y Jacky Ickx".



"Terminé segundo en 1973 y 1975: en 1973 seguí a Jackie Stewart en el Tyrrell, mi Lotus era más rápido, pero no pude adelantarle. Siempre dije entonces: si sigues a Jackie y esperas un error, prepárate para una larga espera, digamos unos cuantos años. Jackie simplemente no cometió ningún error y eso fue todo. Acabé a 1,3 segundos de él".



"En 1975 fue parecido: pude alcanzar al líder al final de la carrera, que esta vez era Niki Lauda en el Ferrari. Pero por desgracia Lauda tampoco cometió errores casi nunca, y esta vez me quedé a 2,8 segundos de la victoria."



"El resto de los GP de Mónaco fueron menos agradables. Los Copersucar-Fittipaldi simplemente no eran lo bastante competitivos, aunque acabé sexto tanto en 1976 como en 1980".



Hasta aquí Emerson Fittipaldi y el nuevo enigma: un retornado en dos sentidos: en cuanto al escenario y en cuanto al piloto. Sin embargo, la pista y la función del hombre que buscamos han cambiado considerablemente.



¡Participe usted también! Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com. La fecha límite para las inscripciones es la medianoche del domingo de la semana en curso.