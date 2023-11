Novo puzzle Corrida de raridades: Dois retornados

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A data limite para as inscrições é a meia-noite de domingo da semana em curso.

A solução correcta da última vez: O brasileiro Emerson Fittipaldi com um Lotus 69 na corrida de Fórmula 2 no Crystal Palace (Londres), estamos em 1970.

O brasileiro de São Paulo é uma lenda do automobilismo: Campeão de Fórmula 1 em 1972 e 1974, aventura sem sucesso com a sua própria equipa de Grande Prémio Copersucar-Fittipaldi, novo começo nos EUA, vencedor da CART em 1989, vencedor da Indy 500 em 1989 e 1993, mas também repetidamente envolvido em acidentes graves, dentro e fora da pista. Emerson retirou-se finalmente após outro acidente grave: "Deus deve ter querido dar-me um sinal".

Durante anos, o 14 vezes vencedor de GPs trabalhou como comissário de corridas para a FIA e, atualmente, continua a ser embaixador do GP do México e um meio de publicidade por direito próprio. Ele pode ser visto regularmente em eventos com carros de corrida históricos, muitas vezes em seu lendário Lotus 72 especial John Player, no qual ele ganhou seu primeiro título do Campeonato Mundial de Fórmula 1: "É um carro pelo qual eu me tornei particularmente apaixonado".



Pelo meio, pegou várias vezes na caneta para a sua antiga equipa de corridas McLaren e deu aos fãs uma visão única dos bastidores do desporto automóvel. O universalmente popular Fittipaldi admitiu livremente que há definitivamente coisas "que me incomodam". Mas deixem-no falar por si próprio.



"Sempre quis ganhar dois Grandes Prémios antes de qualquer outra pessoa - a minha corrida caseira no Brasil e no Mónaco. Ganhei no Brasil em 1973 e 1974, mas Monte Carlo sempre me escapou. Isso ainda hoje me incomoda".



"Lamento isso porque sempre adorei o Mónaco. Do ponto de vista do piloto, o circuito continua a ser um desafio único. O espaço é nulo, é preciso conduzir com uma precisão incrível, mas ao mesmo tempo com agressividade. Mas a agressividade e a precisão raramente andam de mãos dadas. E, no entanto, se não conseguirmos fazer isso, simplesmente não somos suficientemente rápidos no Principado".



"Também precisamos de bons travões e de uma boa tração, bem como de uma direção que seja fácil de sentir e reactiva, e toda a configuração tem de ser concebida de forma a podermos virar com rapidez. Se todos estes factores estiverem reunidos, é possível forçar o carro a uma sobreviragem controlada ao virar. O carro entra numa deriva moderada nas quatro rodas para o ápex, com uma ligeira contra-direção e modulação suficiente do acelerador para manter a deriva. Isto recompensa-o com uma posição perfeita para acelerar à saída da curva."



"Mas isso não é suficiente: como o Mónaco é tão apertado, é preciso incluir conscientemente os rails de proteção na linha, quase em todas as saídas de curva. Eu sempre disse: 'Sabes que fizeste uma boa volta quando os flancos dos teus pneus estão raspados'. Isso não mudou muito".



"Também é preciso sentir a aderência dos pneus nas quatro curvas, porque o Mónaco é tão acidentado, para cima e para baixo, com ressaltos na pista e curvas que pendem para fora, que os quatro pneus raramente ficam bem assentes no asfalto. Nessa altura, tudo era um pouco diferente para nós: os nossos carros tinham muito menos força descendente, pelo que o chassis era muito menos estável. Colocámos os estabilizadores muito macios na frente e duros na traseira para contrariar um pouco esta situação. Graham Hill sempre jurou por estabilizadores traseiros extremamente rígidos e, afinal, ganhou o Mónaco cinco vezes. Não creio que isto seja uma coincidência".



"Se tiverem oportunidade, vejam com calma as imagens do Mónaco dos anos 60 e 70. À saída da Praça do Casino, a roda traseira esquerda roça o rail de proteção e a roda dianteira direita fica suspensa no ar. Esta combinação é única".



"Por último, mas não menos importante, é preciso ter resistência. Ainda trocávamos as mudanças com uma alavanca de velocidades convencional, não com as actuais patilhas de mudança de velocidades atrás do volante. Mudávamos de velocidade, em média, a cada dois segundos, 45 vezes por volta, ou seja, 3600 vezes numa corrida de 80 voltas e, um pouco antes do meu tempo, chegaram a fazer 100 voltas no Principado!"



"O meu primeiro GP do Mónaco foi em 1971, quando me qualifiquei em 17º lugar e a embraiagem falhou no início. No entanto, levei o carro até à meta e terminei em quinto lugar. Quando tirei a luva direita, tudo o que consegui ver foi sangue - de todas as bolhas abertas pela mudança de velocidade."



"Coloquei o Lotus na pole em 1972. Começou a chover antes da partida. O meu arranque foi mau, estava atrás do Clay Regazzoni depois do túnel quando ele fez asneira na entrada da chicane do porto e foi contra a saída de emergência. Eu não conseguia ver nada no spray atrás dele e fiz o mesmo. Tivemos de esperar até que todo o pelotão tivesse passado para podermos voltar à ação. Fui abrindo caminho pelo pelotão, mas não consegui apanhar o Jean-Pierre Beltoise e o Jacky Ickx."



"Terminei em segundo lugar em 1973 e 1975: em 1973 segui Jackie Stewart no Tyrrell, o meu Lotus era mais rápido, mas não consegui ultrapassá-lo. Na altura, eu sempre disse: se seguires o Jackie e esperares por um erro, prepara-te para uma longa espera, digamos alguns anos ou mais. Jackie simplesmente não cometeu nenhum erro e foi isso. Terminei 1,3 segundos atrás dele".



"Foi semelhante em 1975 - consegui alcançar o líder no final da corrida, desta vez Niki Lauda no Ferrari. Mas, infelizmente, Lauda também raramente cometeu erros e, desta vez, fiquei a 2,8 segundos da vitória."



"Os restantes GP do Mónaco foram menos agradáveis. Os carros da Copersucar-Fittipaldi simplesmente não eram suficientemente competitivos, apesar de eu ter terminado em sexto lugar em 1976 e 1980."



Eis Emerson Fittipaldi e o novo enigma: um retornado em dois sentidos - em termos de local e de piloto. No entanto, a pista e a função do homem que procuramos mudaram consideravelmente.



