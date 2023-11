Protestation de Haas contre trois équipes : audience ajournée

Pas de décision ce 8 novembre dans le cas de l'objection de Haas : le chef d'équipe Günther Steiner avait fait appel des résultats du Grand Prix des Etats-Unis, car il sentait qu'il y avait eu des infractions au règlement.

Maintenant, la Fédération internationale du sport automobile (FIA) communique : "L'audience concernant la révision des résultats de course du GP des Etats-Unis est ajournée afin de permettre aux commissaires de course d'examiner plus en détail les arguments avancés. L'audience reprendra le 9 novembre 2023 à 15h00, heure d'hiver d'Europe centrale".

A cette occasion, les gardiens des règles devront déterminer dans un premier temps si Haas a pu présenter "de nouveaux éléments déterminants et pertinents". Si ce n'est pas le cas, l'affaire sera close et le résultat du GP des Etats-Unis sera connu. Dans l'affirmative, le travail de détail commence, ce qui peut éventuellement conduire à de nouvelles pénalités et donc à un nouveau résultat de course.

Haas veut démontrer qu'il y a eu bien plus d'infractions en matière de limites de piste que les 35 cas documentés. Lors du GP des Etats-Unis, un seul pilote a été sanctionné pour des sorties de piste répétées : Alex Albon dans la Williams. Trop peu, selon Haas.



Les commissaires de course Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grande-Bretagne), Andrew Mallalieu (Barbade) et Felix Holter (Allemagne) entendent, outre Haas, des représentants de Red Bull Racing, Aston Martin et Williams.



Le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, en est convaincu : Albon a fait d'autres sorties de piste, en toute impunité, et il en va de même pour Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) et Sergio Pérez (Red Bull Racing). Le Mexicain a terminé quatrième au Texas, Stroll septième, Albon neuvième, le pilote Haas Hülkenberg onzième derrière Sargeant.