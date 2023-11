Protesta di Haas contro tre squadre: udienza rinviata

Nessuna decisione l'8 novembre nel caso dell'obiezione della Haas: il team principal Günther Steiner aveva presentato un ricorso contro il risultato del Gran Premio degli Stati Uniti perché sospettava violazioni del regolamento.

La FIA ha ora annunciato: "L'udienza relativa alla revisione dei risultati della gara del GP degli Stati Uniti è stata rinviata per consentire ai commissari sportivi di esaminare più dettagliatamente le argomentazioni presentate. L'udienza riprenderà il 9 novembre 2023 alle 15:00, ora dell'Europa centrale invernale".

Il primo passo sarà quello di stabilire se Haas sia stata in grado di presentare "nuove prove significative e rilevanti". In caso negativo, il caso è chiuso e il risultato del GP degli USA è definitivo. In caso affermativo, inizierà il lavoro di dettaglio che potrebbe portare a ulteriori sanzioni e quindi a un nuovo risultato della gara.

La Haas vuole dimostrare che le infrazioni ai limiti della pista sono ben più numerose dei 35 casi documentati. Nel GP degli USA, solo un pilota è stato penalizzato per essere uscito ripetutamente dalla pista: Alex Albon con la Williams. Non è abbastanza, dice la Haas.



I commissari di gara Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Gran Bretagna), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Germania) ascolteranno non solo Haas ma anche i rappresentanti di Red Bull Racing, Aston Martin e Williams.



Il Team Principal della Haas, Günther Steiner, è convinto: "Albon è uscito di pista più volte, impunito, e lo stesso vale per Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) e Sergio Pérez (Red Bull Racing). Il messicano è arrivato quarto in Texas, Stroll settimo, Albon nono e il pilota della Haas Hülkenberg undicesimo dietro a Sargeant.