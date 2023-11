Protesto da Haas contra três equipas: audiência adiada

O Diretor de Equipa Günther Steiner quer contestar o resultado do GP dos EUA. Exerceu o seu direito a uma revisão. A audiência teve início a 8 de novembro, mas foi agora adiada.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Não houve decisão em 8 de novembro no caso da objeção da Haas: o chefe de equipa Günther Steiner tinha apresentado um recurso contra o resultado do Grande Prémio dos Estados Unidos por suspeitar de infracções às regras.

A FIA anunciou agora: "A audiência relativa à revisão dos resultados da corrida do GP dos Estados Unidos foi adiada para permitir que os comissários examinem os argumentos apresentados com mais pormenor. A audiência será retomada a 9 de novembro de 2023, às 15:00, hora de inverno da Europa Central".

O primeiro passo será os responsáveis pelas regras determinarem se a Haas foi capaz de apresentar "novas provas significativas e relevantes". Se não, o caso está encerrado e o resultado do GP dos EUA está finalizado. Em caso afirmativo, começa o trabalho de pormenor, que pode levar a novas penalizações e, consequentemente, a um novo resultado da corrida.

A Haas quer provar que houve muito mais infracções aos limites da pista do que os 35 casos documentados. No GP dos EUA, apenas um piloto foi penalizado por sair repetidamente da pista: Alex Albon na Williams. Não é suficiente, diz a Haas.



Os comissários de pista Dennis Dean (EUA), Derek Warwick (Grã-Bretanha), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Alemanha) vão ouvir não só a Haas, mas também representantes da Red Bull Racing, Aston Martin e Williams.



O Diretor da Equipa Haas, Günther Steiner, está convencido: "Albon saiu da pista várias vezes, impune, e o mesmo se aplica a Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) e Sergio Pérez (Red Bull Racing). O mexicano terminou em quarto lugar no Texas, Stroll em sétimo, Albon em nono e o piloto da Haas, Hülkenberg, em décimo primeiro, atrás de Sargeant.