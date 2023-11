Ferrari: ¿Nuevo contrato para Leclerc antes del GP de Las Vegas?

Los rumores al respecto llevan circulando varios meses, y ahora la revista italiana Autosprint se ha adelantado y ha afirmado que Ferrari anunciará una ampliación anticipada del contrato con Charles Leclerc antes del fin de semana del GP de Las Vegas.

El acuerdo, que actualmente se extiende hasta finales de 2024, se ampliará en un año, es decir, hasta finales de 2025, cuando también expira el actual reglamento de la Fórmula 1 para chasis y motores.

En 2019, Leclerc firmó un contrato de cinco años con la escudería más famosa del mundo, hasta finales de 2024. Lo que Charles no podía saber entonces es que Ferrari tenía que hacer cambios en el motor por orden de la FIA, lo que dejaba a los italianos sin ganar un GP en 2020 y 2021. Un fiasco.

En 2022 -al inicio de la nueva era de los coches alados en la Fórmula 1- Ferrari tuvo un excelente comienzo: Charles Leclerc ganó dos de las tres primeras carreras de la temporada y terminó segundo en la tercera.

Pero a medida que avanzaba la temporada, Red Bull Racing intensificó su juego, Max Verstappen se hizo cada vez más fuerte, mientras que Ferrari entró en retroceso: Falta de estabilidad, errores en la estrategia de carrera, errores de los pilotos, desarrollo ineficaz. La oportunidad mundialista se esfumó.

Las cosas empeoraron aún más en 2023: Leclerc solo terminó en el podio una vez en las primeras ocho carreras (tercero en Bakú) y el manejo del coche no era lo suficientemente consistente. "No fue hasta Austria cuando tuve la impresión: ahora el coche es como una pieza", dijo Leclerc en el Red Bull Ring sobre las mejoras en el coche de carreras.

Hubo que esperar hasta septiembre para que Ferrari volviera a ganar, pero fue Carlos Sainz, y no Leclerc, quien lo hizo.



Leclerc, cinco veces ganador de un GP, ha subrayado varias veces en los últimos meses que ve su futuro en Ferrari: "Me encanta Ferrari y soy feliz aquí. Creo en Ferrari y en la gente que trabaja allí".



"No dejaría Ferrari por ningún dinero del mundo, porque Ferrari es algo muy especial. Quiero ser campeón del mundo y quiero hacerlo con el equipo con el que soñaba de niño: Ferrari. Cuando me propongo algo, me atengo a ello".





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12