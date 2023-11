Ferrari : Nouveau contrat pour Leclerc avant le GP de Las Vegas ?

Le magazine italien Autosprint affirme que Ferrari annoncera avant le week-end du GP de Las Vegas une prolongation anticipée du contrat de Charles Leclerc.

L'accord, qui court aujourd'hui jusqu'à fin 2024, devrait être prolongé d'un an, c'est-à-dire jusqu'à fin 2025, date à laquelle le règlement actuel de la Formule 1 concernant les châssis et les moteurs expirera également.

En 2019, Leclerc a signé un contrat de cinq ans avec l'écurie de course la plus célèbre du monde, avec une échéance à fin 2024. Ce que Charles ne pouvait pas savoir à l'époque - Ferrari a dû apporter des modifications au moteur sur ordre de la Fédération internationale des sports automobiles (FIA), en 2020 et 2021, les Italiens n'ont pas remporté de GP. Un fiasco.

En 2022 - au début de la nouvelle ère des voitures à ailes en Formule 1 - Ferrari a pris un excellent départ : Charles Leclerc a remporté deux des trois premières courses de la saison, il a terminé deuxième de la troisième, Ferrari semblait à nouveau capable de remporter le titre.

Mais au fil de la saison, Red Bull Racing en a rajouté, Max Verstappen est devenu de plus en plus fort, tandis que Ferrari a enclenché la marche arrière : Manque de stabilité, erreurs de stratégie de course, maladresses des pilotes, développement trop peu efficace. La chance de remporter le championnat du monde s'est envolée.

En 2023, les choses se sont encore aggravées : Leclerc n'est monté qu'une fois sur le podium lors des huit premières courses (troisième à Bakou), le comportement de la voiture n'était pas assez constant. "Ce n'est qu'en Autriche que j'ai eu cette impression - maintenant, la voiture est comme un tout", a déclaré Leclerc au Red Bull Ring à propos des améliorations apportées à la voiture de course.

Il a fallu attendre septembre pour que Ferrari remporte une nouvelle victoire, mais celle-ci a été remportée par Carlos Sainz, et non par Leclerc.



Leclerc, quintuple vainqueur de GP, a répété à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu'il voyait son avenir chez Ferrari : "J'aime Ferrari et je suis heureux ici. Je crois en Ferrari et aux gens qui y travaillent".



"Je ne quitterais Ferrari pour aucune somme d'argent au monde, car Ferrari est très spéciale. Je veux devenir champion du monde et je veux le faire avec l'écurie dont je rêvais depuis mon enfance : Ferrari. Quand j'ai quelque chose en tête, je m'y tiens".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12