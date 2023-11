Ferrari: nuovo contratto per Leclerc prima del GP di Las Vegas?

Per mesi, Charles Leclerc, cinque volte vincitore di un GP, ha affermato che il suo futuro è alla Ferrari. Ora il contratto con il 26enne monegasco verrà prolungato in anticipo, di un anno, fino alla fine del 2025.

Le voci in merito circolano da diversi mesi, e ora la rivista italiana Autosprint si è fatta avanti sostenendo che la Ferrari annuncerà un prolungamento anticipato del contratto con Charles Leclerc prima del weekend del GP di Las Vegas.

L'accordo, attualmente in vigore fino alla fine del 2024, sarà prolungato di un anno, cioè fino alla fine del 2025, quando scadrà anche l'attuale regolamento di Formula 1 per telai e motori.

Nel 2019 Leclerc ha firmato un contratto quinquennale con la scuderia più famosa del mondo, fino alla fine del 2024. Quello che Charles non poteva sapere all'epoca è che la Ferrari ha dovuto apportare modifiche al motore su ordine della FIA, lasciando gli italiani senza una vittoria in un GP nel 2020 e nel 2021. Un fiasco.

Nel 2022 - all'inizio della nuova era delle vetture alate in Formula 1 - la Ferrari partì in modo eccellente: Charles Leclerc vinse due delle prime tre gare della stagione e arrivò secondo nella terza.

Ma con l'avanzare della stagione, la Red Bull Racing ha intensificato il suo gioco, Max Verstappen è diventato sempre più forte, mentre la Ferrari ha fatto marcia indietro: Mancanza di stabilità, errori di strategia di gara, errori dei piloti, sviluppo inefficiente. L'opportunità del campionato del mondo svanisce.

Nel 2023 le cose sono peggiorate ulteriormente: Leclerc è salito sul podio solo una volta nelle prime otto gare (terzo a Baku) e la maneggevolezza della vettura non era abbastanza costante. "Solo in Austria ho avuto l'impressione che ora la macchina sia un pezzo unico", ha detto Leclerc al Red Bull Ring a proposito dei miglioramenti apportati alla vettura da corsa.

La Ferrari ha dovuto aspettare fino a settembre per vincere di nuovo, ma è stato Carlos Sainz, non Leclerc, a farlo.



Leclerc, cinque volte vincitore di un GP, ha sottolineato più volte negli ultimi mesi che vede il suo futuro in Ferrari: "Amo la Ferrari e sono felice qui. Credo nella Ferrari e nelle persone che ci lavorano".



"Non lascerei la Ferrari per nessuna cifra al mondo, perché la Ferrari è qualcosa di molto speciale. Voglio diventare campione del mondo e voglio farlo con la squadra che sognavo da bambino, la Ferrari. Quando mi metto in testa una cosa, la mantengo".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12