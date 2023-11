Ferrari: Novo contrato para Leclerc antes do GP de Las Vegas?

Durante meses, Charles Leclerc, cinco vezes vencedor de um GP, afirmou que o seu futuro está na Ferrari. Agora, o contrato com o monegasco de 26 anos vai ser prolongado antes do previsto, por um ano, até ao final de 2025.

Há vários meses que circulam rumores sobre este assunto e, agora, a revista italiana Autosprint veio a público afirmar que a Ferrari vai anunciar uma prorrogação antecipada do contrato com Charles Leclerc antes do fim de semana do GP de Las Vegas.

O acordo, que atualmente vigora até ao final de 2024, deverá ser prorrogado por um ano, ou seja, até ao final de 2025, altura em que terminam também os actuais regulamentos da Fórmula 1 para chassis e motores.

Em 2019, Leclerc assinou um contrato de cinco anos com a equipa de corridas mais famosa do mundo, que vai até ao final de 2024. O que Charles não podia saber na altura era que a Ferrari tinha de fazer alterações ao motor por ordem da FIA, deixando os italianos sem uma vitória num GP em 2020 e 2021. Um fiasco.

Em 2022 - no início da nova era de carros com asas na Fórmula 1 - a Ferrari teve um excelente começo: Charles Leclerc venceu duas das três primeiras corridas da temporada e terminou em segundo na terceira.

Mas, à medida que a temporada avançava, a Red Bull Racing intensificou o seu jogo, Max Verstappen ficou cada vez mais forte, enquanto a Ferrari entrou em retrocesso: Falta de estabilidade, erros na estratégia de corrida, erros dos pilotos, desenvolvimento ineficaz. A oportunidade do campeonato do mundo esfumou-se.

As coisas pioraram ainda mais em 2023: Leclerc só terminou no pódio uma vez nas primeiras oito corridas (terceiro em Baku) e o comportamento do carro não era suficientemente consistente. "Foi só na Áustria que tive a impressão - agora o carro é como uma peça única", disse Leclerc no Red Bull Ring sobre as melhorias no carro de corrida.

Foi preciso esperar até setembro para que a Ferrari voltasse a vencer, mas foi Carlos Sainz, e não Leclerc, quem o fez.



Cinco vezes vencedor de GPs, Leclerc enfatizou várias vezes nos últimos meses que vê seu futuro na Ferrari: "Eu amo a Ferrari e estou feliz aqui. Acredito na Ferrari e nas pessoas que trabalham lá".



"Não deixaria a Ferrari por nenhum dinheiro do mundo, porque a Ferrari é algo muito especial. Quero ser campeão do mundo e quero fazê-lo com a equipa com que sonhei em criança - a Ferrari. Quando me dedico a uma coisa, mantenho-me fiel a ela."





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12