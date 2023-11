Saison des GP 2024 : nouveau déroulement du week-end de sprint

La saison 2024 de Formule 1 comptera également six week-ends de sprint, dont les lieux n'ont pas encore été fixés. Il est prévu que le déroulement soit modifié. Une fois de plus.

Depuis 2021, nous assistons à des week-ends de sprint en Formule 1, avec un déroulement différent et une course courte le samedi (chaque fois un tiers de la distance normale de la course).

Lors de l'introduction des sprints en 2021, seuls les trois premiers marquaient des points (3-2-1). Cela a été modifié pour le début de l'année 2022. Désormais, les huit premiers reçoivent des points pour le championnat du monde des pilotes et pour la coupe des constructeurs (8-7-6-5-4-3-2-1), ce qui permet de se battre davantage.

En 2023, un week-end de sprint a été disputé à six reprises : à Bakou, sur le Red Bull Ring, à Spa-Francorchamps, au Qatar, au Texas et au Brésil. Le format a été légèrement modifié parce que la deuxième séance d'essais libres était devenue inutile : le vendredi, il n'y aura donc plus qu'une seule séance d'essais libres, suivie des qualifications pour le Grand Prix de dimanche. Le samedi est placé sous le signe du sprint, avec la qualification suivie quelques heures plus tard de la course courte. La course de championnat du monde se déroulera comme d'habitude le dimanche.

En coulisses, on prépare le terrain pour modifier à nouveau le déroulement d'un week-end de sprint. Déroulement possible : une séance d'entraînement libre le vendredi (mais de nouveau 90 minutes, et non 60 comme aujourd'hui), puis la qualification pour le sprint l'après-midi. Le samedi, d'abord le sprint, puis les qualifications pour le Grand Prix. La course de championnat du monde aura lieu comme d'habitude le dimanche.



Il est également prévu d'attribuer des points aux dix premiers du sprint, et non aux huit premiers comme aujourd'hui.



La décision sur tout cela, ainsi que sur le lieu où se dérouleront les sprints en 2024, sera prise lors de la réunion de la commission de Formule 1 dans le cadre de la finale du championnat du monde à Abu Dhabi fin novembre.





En pole position pour le sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakou 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tous les vainqueurs de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island