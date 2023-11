Stagione GP 2024: weekend sprint con un nuovo programma

Dal 2021, in Formula 1 sono stati introdotti i weekend sprint, con un programma diverso e una gara breve il sabato (un terzo della normale distanza di gara).

Quando gli sprint sono stati introdotti nel 2021, i punti venivano assegnati solo ai primi tre classificati (3-2-1). La situazione è stata modificata per l'inizio del 2022. Ora, i primi otto classificati riceveranno punti per il campionato, validi per il campionato piloti e anche per la Coppa Costruttori (8-7-6-5-4-3-2-1), in modo da aumentare la concorrenza.

Nel 2023 è stato organizzato un weekend sprint per sei volte: a Baku, al Red Bull Ring, a Spa-Francorchamps, in Qatar, in Texas e in Brasile. Il formato è stato leggermente modificato perché la seconda sessione di prove libere era diventata inutile: ora ci sarà solo una sessione di prove libere il venerdì, seguita dalle qualifiche per il Gran Premio di domenica. Il sabato è tutto dedicato allo sprint, con le qualifiche e la gara breve ore dopo. La gara del Campionato del Mondo si svolgerà poi come di consueto la domenica.

Dietro le quinte, si sta preparando il terreno per modificare ancora una volta il programma di un weekend sprint. Possibile programma: una sessione di prove libere il venerdì (ma di nuovo 90 minuti, non 60 come oggi), poi le qualifiche per la sprint nel pomeriggio. Sabato, prima lo sprint, poi le qualifiche per il Gran Premio. Domenica la gara del Campionato del Mondo, come di consueto.



Si prevede inoltre di assegnare punti ai primi dieci classificati nella sprint, e non ai primi otto come oggi.



La decisione su tutto questo e anche su dove si svolgeranno gli sprint nel 2024 sarà presa durante la riunione della Commissione di Formula 1 in occasione della finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, a fine novembre.





In pole per lo sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tutti i vincitori degli sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas