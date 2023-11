GP temporada 2024: Fim de semana de Sprint com novo horário

Desde 2021, temos visto fins-de-semana de sprint na Fórmula 1, com um calendário diferente e uma corrida curta no sábado (um terço da distância normal da corrida).

Quando os sprints foram introduzidos em 2021, os pontos eram atribuídos apenas aos três primeiros (3-2-1). Esta situação foi alterada para o início de 2022. Agora, os oito primeiros receberão pontos de campeonato, que são válidos para o Campeonato de Pilotos e também para a Taça dos Construtores (8-7-6-5-4-3-2-1) - para que haja mais competição.

Um fim de semana de sprint foi realizado seis vezes em 2023 - em Baku, no Red Bull Ring, em Spa-Francorchamps, no Qatar, no Texas e no Brasil. O formato foi ligeiramente alterado porque a segunda sessão de treinos livres se tornou inútil: agora só haverá uma sessão de treinos livres na sexta-feira, seguida da qualificação para o Grande Prémio de domingo. No sábado, o objetivo é o sprint, com a qualificação e a corrida curta horas mais tarde. A corrida do Campeonato do Mundo realizar-se-á como habitualmente no domingo.

Nos bastidores, está a ser preparado o caminho para alterar mais uma vez o programa de um fim de semana de sprint. Possível programa: uma sessão de treinos livres na sexta-feira (mas de novo 90 minutos e não 60 como hoje), depois a qualificação para o sprint à tarde. No sábado, primeiro o sprint, depois a qualificação para o Grande Prémio. A corrida do Campeonato do Mundo, como habitualmente, no domingo.



Está também prevista a atribuição de pontos aos dez primeiros classificados no sprint e não aos oito primeiros como atualmente.



A decisão sobre tudo isto e também sobre o local onde se realizarão os sprints em 2024 será tomada na reunião da Comissão de Fórmula 1 durante a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, no final de novembro.





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Todos os vencedores de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas