Nico Hülkenberg: "Ésa es nuestra mayor debilidad"

Queda por ver si el equipo Haas tendrá éxito con su protesta contra el resultado del GP de Estados Unidos. De momento no hay muchas esperanzas en la pista. Nico Hülkenberg echa un vistazo al futuro.

De momento, el equipo Haas sólo es noticia fuera de la pista: la escudería estadounidense ha presentado un recurso contra el resultado del Gran Premio de Estados Unidos. El motivo es la sospecha de que no se penalizaron todas las infracciones de la norma de límites de pista durante la carrera en el Circuito de las Américas de Austin. La vista está actualmente en curso.

Por otro lado, las actuaciones de los pilotos de Haas Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen en los circuitos de GP no han recibido mucha atención. Aunque el alemán y el danés están trabajando duro, no están progresando, a pesar de la amplia actualización que se introdujo en Austin. Hülkenberg terminó la carrera más reciente en Brasil en 12ª posición, mientras que su compañero de equipo se estrelló en la salida en Interlagos.

"Los domingos no suelen ser tan divertidos", explicó Hülkenberg al respecto. No es de extrañar, dado que el piloto de 36 años sumó su undécimo cero consecutivo en São Paulo: no había vuelto a sumar puntos en el campeonato desde que terminó sexto en el sprint del Red Bull Ring. Fue el quinto cero consecutivo de Magnussen, el piloto de Roskilde de 31 años anotó un punto por última vez en el décimo lugar en Singapur.

Las esperanzas están puestas en una mejora durante el parón invernal. En cuanto al coche de Haas para la próxima temporada, Hülkenberg declaró a Sky: "Tenemos que estudiar el tema y ver cómo podemos abordar el concepto del coche y la aerodinámica el año que viene. La aerodinámica es actualmente nuestra mayor debilidad y tenemos que abordarla. Si no, el año que viene será igual".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12