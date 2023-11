Nico Hülkenberg : "C'est notre plus grande faiblesse".

On ne sait pas encore si l'équipe Haas obtiendra gain de cause dans sa protestation contre le résultat du GP des Etats-Unis. Sur la piste, il n'y a actuellement pas beaucoup d'espoir. Nico Hülkenberg se projette dans l'avenir.

L'équipe Haas ne fait actuellement les gros titres qu'en dehors de la piste : l'équipe américaine a déposé un recours contre le résultat du Grand Prix des Etats-Unis. La raison en est la présomption que lors de la course sur le Circuit of the Americas à Austin, toutes les infractions à la règle des limites de piste n'ont pas été sanctionnées. L'audience à ce sujet est actuellement en cours.

En revanche, les performances des pilotes Haas Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen sur les pistes de GP ne font pas l'objet d'une grande attention. En effet, bien que l'Allemand et le Danois se donnent à fond, ils ne parviennent pas - malgré l'importante mise à jour introduite à Austin - à aller de l'avant. Hülkenberg a terminé la dernière course au Brésil à la 12e place, son compagnon d'écurie a été éliminé lors du crash de départ à Interlagos.

"Les dimanches ne sont généralement pas très amusants", a expliqué Hülkenberg par la suite. Ce n'est pas étonnant, car le pilote de 36 ans a enregistré son onzième zéro d'affilée à São Paulo - il n'a pas eu de points frais au championnat du monde depuis sa sixième place au sprint sur le Red Bull Ring. Pour Magnussen, il s'agit du cinquième zéro pointé consécutif, le pilote de 31 ans originaire de Roskilde ayant marqué un point la dernière fois à Singapour en terminant dixième.

L'espoir réside dans une amélioration pendant la pause hivernale. En ce qui concerne la voiture Haas pour la saison prochaine, Hülkenberg déclare à "Sky" : "Nous devons entrer dans le vif du sujet et voir comment nous allons aborder les thèmes du concept de la voiture et de l'aérodynamique l'année prochaine. L'aérodynamique est actuellement notre plus grande faiblesse et nous devons nous y attaquer. Sinon, l'année prochaine, ce sera pareil".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12