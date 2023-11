Nico Hülkenberg: "È la nostra più grande debolezza".

Resta da vedere se il team Haas avrà successo con la sua protesta contro il risultato del GP degli USA. Al momento non ci sono molte speranze in pista. Nico Hülkenberg dà uno sguardo al futuro.

Il team Haas sta facendo notizia solo fuori dalla pista: la scuderia statunitense ha presentato un ricorso contro il risultato del Gran Premio degli Stati Uniti. Il motivo è il sospetto che non tutte le infrazioni alla regola dei limiti di pista siano state sanzionate durante la gara sul Circuit of the Americas di Austin. L'udienza è attualmente in corso.

D'altra parte, le prestazioni dei piloti Haas Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen sui circuiti dei GP non hanno ricevuto molta attenzione. Sebbene il tedesco e il danese si stiano impegnando a fondo, non stanno facendo progressi, nonostante l'ampio aggiornamento introdotto ad Austin. Hülkenberg ha concluso la gara più recente in Brasile al 12° posto, mentre il suo compagno di squadra si è schiantato alla partenza a Interlagos.

"Le domeniche di solito non sono molto divertenti", ha spiegato Hülkenberg in risposta. Non c'è da stupirsi, visto che il 36enne ha subito l'undicesimo zero consecutivo a San Paolo - non aveva ottenuto nuovi punti in campionato dal sesto posto in volata al Red Bull Ring. Per Magnussen si è trattato del quinto zero consecutivo, mentre il 31enne di Roskilde ha ottenuto un punto con il decimo posto a Singapore.

Si spera in un miglioramento durante la pausa invernale. Per quanto riguarda la vettura Haas per la prossima stagione, Hülkenberg ha dichiarato a Sky: "Dobbiamo esaminare il problema e vedere come affrontare il concetto di vettura e l'aerodinamica il prossimo anno. L'aerodinamica è attualmente la nostra più grande debolezza e dobbiamo affrontarla. Altrimenti l'anno prossimo sarà lo stesso".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12