Nico Hülkenberg: "É a nossa maior fraqueza"

Resta saber se a equipa Haas vai ter sucesso com o seu protesto contra o resultado do GP dos EUA. De momento, não há muita esperança na pista. Nico Hülkenberg olha para o futuro.

A equipa Haas só está a fazer manchetes fora da pista: a equipa americana apresentou um recurso contra o resultado do Grande Prémio dos Estados Unidos. A razão para tal é a suspeita de que nem todas as infracções à regra dos limites da pista foram penalizadas durante a corrida no Circuito das Américas em Austin. A audiência está atualmente em curso.

Por outro lado, os desempenhos dos pilotos da Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, nos circuitos de GP não receberam muita atenção. Embora o alemão e o dinamarquês estejam a trabalhar arduamente, não estão a fazer qualquer progresso - apesar da extensa atualização que foi introduzida em Austin. Hülkenberg terminou a mais recente corrida no Brasil em 12º lugar, enquanto o seu companheiro de equipa se despistou na partida em Interlagos.

"Os domingos geralmente não são muito divertidos", explicou Hülkenberg em resposta. Não é de se admirar, já que o piloto de 36 anos teve seu décimo primeiro zero consecutivo em São Paulo - ele não havia marcado nenhum novo ponto no campeonato desde que terminou em sexto no sprint no Red Bull Ring. Foi o quinto zero consecutivo de Magnussen, com o piloto de Roskilde, de 31 anos, a marcar um ponto no décimo lugar em Singapura.

As esperanças são depositadas numa melhoria durante a pausa de inverno. No que respeita ao carro da Haas para a próxima época, Hülkenberg disse à Sky: "Temos de analisar a questão e ver como podemos abordar o conceito do carro e a aerodinâmica no próximo ano. A aerodinâmica é atualmente o nosso maior ponto fraco e temos de resolver isso. Caso contrário, será a mesma coisa no próximo ano".

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12