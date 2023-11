Damon Hill: Críticas a Max Verstappen tras su victoria récord

Cualquier aficionado observador de la Fórmula 1 se habrá dado cuenta a estas alturas de que Damon Hill no es uno de los mayores fans de Max Verstappen. Al campeón del mundo de 1996 a menudo le gusta criticar a la estrella de Red Bull Racing. Incluso cuando se trata de las extraordinarias actuaciones del holandés, el inglés encuentra algo que no le gusta.

Comentando la última actuación del tricampeón, que ya ha logrado más del doble de victorias en Grandes Premios y podios en Fórmula 1 que Hill, el piloto de 63 años dijo en el podcast de Sky Sports F1: "Creo que incluso a los aficionados holandeses, los fans de Max, les gustaría verle hacer lo que hace en situaciones de batalla".

"Es genial ver lo que Red Bull Racing y Max han hecho y conseguido. Pero a nosotros nos encantan las carreras, y a ellos también, y no recuerdo haber visto mucho a Max en el GP de São Paulo. Estaba en la pista dando sus vueltas", añade Hill.

"Yo mismo he pilotado en carreras que he ganado por un gran margen y todo el mundo dice: 'Qué gran actuación'. Tú quieres decir: 'Bueno, para ser sincero, no fue tan difícil porque todo me salió bien y no pude cometer ni un error'", subraya el ex piloto de GP.

"Las cosas que recuerdas, las cosas que amamos de este deporte, son las brillantes maniobras de adelantamiento", asegura Hill. Cita como ejemplo la maniobra de adelantamiento de Lewis Hamilton a Sergio "Checo" Pérez: "Lewis pasó a Checo por fuera en la primera vuelta. Fue una maniobra valiente y corajuda, y vivimos para cosas así".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12