Damon Hill : critique de Max Verstappen après sa victoire record

Tout fan attentif de Formule 1 devrait désormais avoir remarqué que Damon Hill ne fait pas partie des plus grands fans de Max Verstappen. Le champion du monde 1996 critique souvent et volontiers la star de Red Bull Racing. Même en regardant les performances extraordinaires du Néerlandais, l'Anglais trouve quelque chose qui ne lui convient pas.

A propos de la récente performance du triple champion, qui a déjà remporté plus du double de victoires en GP et de podiums en Formule 1 que Hill, l'homme de 63 ans déclare dans le podcast de "Sky Sports F1" : "Je pense que même les fans néerlandais, les fans de Max, aimeraient le voir faire ce qu'il fait dans les situations de combat".

"C'est formidable de voir ce que Red Bull Racing et Max ont fait et accompli. Mais nous aimons la course, et eux aussi, et je ne me souviens pas d'avoir vu beaucoup de Max au GP de São Paulo. Il était sur la piste et faisait ses tours", ajoute Hill.

"J'ai moi-même fait des courses que j'ai gagnées avec une grande avance, et tout le monde dit alors : 'Quelle belle performance'. On a alors envie de dire : 'Eh bien, pour être honnête, ce n'était pas si difficile parce que tout se passait bien pour moi et que je n'avais juste pas le droit à l'erreur'", souligne l'ancien pilote de GP.

"Les choses dont on se souvient, les choses que nous aimons dans le sport, ce sont les brillantes manœuvres de dépassement", Hill en est sûr. Il cite en exemple la manœuvre de dépassement de Lewis Hamilton sur Sergio "Checo" Pérez : "Lewis est passé à l'extérieur de Checo dans le premier tour. C'était une manœuvre courageuse et audacieuse, et c'est pour ce genre de choses que nous vivons".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12