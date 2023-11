Damon Hill: critiche a Max Verstappen dopo il record di vittorie

Qualsiasi appassionato di Formula 1 attento avrà ormai capito che Damon Hill non è uno dei più grandi fan di Max Verstappen. Il campione del mondo 1996 ama spesso criticare la stella della Red Bull Racing. Anche quando si tratta delle straordinarie prestazioni dell'olandese, l'inglese trova qualcosa che non gli va a genio.

Commentando le ultime prestazioni del tre volte campione, che ha già ottenuto più del doppio delle vittorie nei GP e dei podi in Formula 1 rispetto a Hill, il 63enne ha detto nel podcast di Sky Sports F1: "Penso che anche i fan olandesi, i fan di Max, vorrebbero vederlo fare quello che fa nelle situazioni di battaglia".

"È fantastico vedere quello che la Red Bull Racing e Max hanno fatto e raggiunto. Ma noi amiamo le corse, e anche loro, e non ricordo di aver visto molto Max nel GP di San Paolo. Era in pista a fare i suoi giri", aggiunge Hill.

"Ho guidato me stesso in gare che ho vinto con un grande margine e tutti dicono: 'Che grande prestazione'. Tu vorresti dire: 'Beh, ad essere onesti, non è stato così difficile perché tutto è andato per il verso giusto e non sono riuscito a commettere un errore'", sottolinea l'ex pilota del GP.

"Le cose che si ricordano, le cose che amiamo di questo sport, sono le brillanti manovre di sorpasso", è sicuro Hill. Cita come esempio la manovra di sorpasso di Lewis Hamilton su Sergio "Checo" Pérez: "Lewis ha passato Checo all'esterno al primo giro. È stata una mossa coraggiosa e coraggiosa, e noi viviamo per cose del genere".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12