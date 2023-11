Damon Hill: Críticas a Max Verstappen após vitória recorde

Qualquer fã de Fórmula 1 atento já deve ter percebido que Damon Hill não é um dos maiores fãs de Max Verstappen. O campeão do mundo de 1996 gosta frequentemente de criticar a estrela da Red Bull Racing. Mesmo quando se trata das extraordinárias performances do holandês, o inglês encontra algo que não lhe agrada.

Comentando o mais recente desempenho do tricampeão, que já alcançou mais do dobro de vitórias em GPs e pódios de Fórmula 1 do que Hill, o piloto de 63 anos disse no podcast Sky Sports F1: "Acho que até os fãs holandeses, os fãs de Max, gostariam de vê-lo fazer o que ele faz em situações de batalha".

"É ótimo ver o que a Red Bull Racing e o Max fizeram e alcançaram. Mas nós adoramos corridas, e eles também, e não me lembro de ter visto muito do Max no GP de São Paulo. Ele estava na pista a fazer as suas voltas", acrescenta Hill.

"Eu próprio já participei em corridas que ganhei por uma grande margem e toda a gente diz: 'Que grande desempenho'. O que apetece é dizer: 'Bem, para ser honesto, não foi assim tão difícil porque tudo correu bem para mim e não consegui cometer um erro'", sublinha o antigo piloto de GP.

"As coisas de que nos lembramos, as coisas que adoramos no desporto, são as brilhantes manobras de ultrapassagem", tem a certeza Hill. Ele cita como exemplo a manobra de ultrapassagem de Lewis Hamilton sobre Sergio "Checo" Pérez: "Lewis passou Checo por fora na primeira volta. Foi uma manobra corajosa e corajosa, e nós vivemos para coisas assim."

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12