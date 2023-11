Christian Horner: Respuesta clara a las declaraciones de Hamilton

El dominio del equipo Red Bull Racing es reconocible al instante cuando se mira la clasificación del campeonato de este año: La escudería de Milton Keynes tiene una ventaja de 400 puntos sobre el segundo clasificado, el equipo Mercedes, a falta de dos carreras para el final de la temporada. 19 de las victorias en GP hasta ahora han ido a parar a uno de los dos pilotos de Red Bull Racing, siendo Max Verstappen responsable de 17 de ellas.

Por supuesto, el hecho de que el holandés esté actualmente en la cresta de la ola del éxito no es solo motivo de elogios. Verstappen también ha sido criticado varias veces este año por Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo, que durante muchos años fue él mismo la medida de todas las cosas, se quejó en "Channel 4": "No deberíamos poder dominar durante muchos años, la batalla de arriba debería estar más reñida. Por desgracia, Red Bull Racing puede seguir dominando durante los próximos tres años".

Esto no es lo mejor para los aficionados, criticó el piloto de Mercedes, que lleva mucho tiempo marcando la pauta para los demás pilotos de Fórmula 1. Precisamente por eso, Christian Horner cree que Hamilton no se merece estas críticas. En el podcast "eff won with DRS" de Dax Randall Shepard, dijo: "Tengo la sensación de que tiene memoria selectiva".

"Mercedes ha ganado ellos mismos una cantidad escandalosa a veces. Hemos tenido una buena racha durante unos años, pero la última persona que debería quejarse de eso es Lewis", dejó claro el jefe de equipo de la escudería campeona del mundo. Hamilton conquistó seis títulos mundiales desde 2014 hasta finales de 2020, ganando 73 de los 137 Grandes Premios disputados durante este tiempo.

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12