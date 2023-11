Christian Horner: risposta chiara alle dichiarazioni di Hamilton

Il dominio del team Red Bull Racing è immediatamente riconoscibile se si guarda alla classifica del campionato di quest'anno: La scuderia di Milton Keynes ha un vantaggio di 400 punti sul secondo team Mercedes a due gare dalla fine della stagione. 19 delle vittorie nei GP finora sono andate a uno dei due piloti della Red Bull Racing, con Max Verstappen responsabile di 17 vittorie.

Naturalmente, il fatto che l'olandese stia cavalcando l'onda del successo non è solo fonte di elogi. Quest'anno Verstappen è stato anche criticato più volte da Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, che per molti anni è stato il metro di misura di tutto, si è lamentato su "Channel 4": "Non dovremmo essere in grado di dominare per molti anni, la lotta al vertice dovrebbe essere più serrata. Purtroppo la Red Bull Racing può continuare a dominare per i prossimi tre anni".

Questa non è la cosa migliore per i tifosi, ha criticato il pilota della Mercedes, che da tempo ha stabilito il punto di riferimento per gli altri piloti di Formula 1 in campo. Proprio per questo Christian Horner ritiene che Hamilton non meriti queste critiche. Nel podcast "eff won with DRS" di Dax Randall Shepard, ha detto: "Ho la sensazione che abbia una memoria selettiva".

"La Mercedes ha vinto una quantità spropositata di volte. Abbiamo avuto un buon andamento per alcuni anni, ma l'ultima persona che dovrebbe lamentarsi di questo è Lewis", ha chiarito il team boss della squadra campione del mondo. Hamilton ha conquistato sei titoli mondiali dal 2014 alla fine del 2020, vincendo 73 dei 137 Gran Premi disputati in questo periodo.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12