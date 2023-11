Protesta contra el resultado del GP de Austin: Haas rechaza la protesta

El equipo Haas quería impugnar el resultado del GP de Estados Unidos, pero fue rechazado en la audiencia de los comisarios de carrera. Las pruebas presentadas no cumplen los requisitos necesarios para una investigación más detallada.

La escudería Haas quería emprender acciones legales contra el resultado del GP de Estados Unidos porque el jefe del equipo, Günther Steiner, y su equipo están seguros de que algunas infracciones del reglamento en la carrera del Circuito de las Américas no fueron penalizadas. En concreto, se trataba del cumplimiento de los límites de la pista, ya que la escudería estadounidense estaba segura de que Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant y Sergio Pérez se salieron de la pista en varias ocasiones sin ser penalizados.

Por ello, Haas hizo uso del derecho de revisión al que tienen derecho todos los equipos. La audiencia comenzó el 8 de noviembre y concluyó el 9 de noviembre. El resultado: la objeción del equipo de Gene Haas fue declarada inadmisible. Esto significa que Steiner y compañía han sido rechazados por los creadores de las reglas Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu y Felix Holter.

El artículo 14.3 del Código Deportivo de la Fórmula Uno establece que en caso de apelación contra un resultado de carrera o una decisión de los comisarios de carrera, los equipos deben aportar pruebas que sean significativas, relevantes y nuevas y, además, no deben haber sido conocidas en el momento de la decisión en cuestión para que el asunto pueda ser investigado más a fondo.

Además de los representantes de Haas (Ayao Komatsu y Andrea Fioravanti), también estuvieron presentes representantes de Aston Martin, Williams, Red Bull Racing, Ferrari, McLaren y la FIA, y Ferrari y McLaren asistieron como partes interesadas previa solicitud.

Haas presentó las grabaciones a bordo de Albon, Sargeant, Pérez y Stroll y subrayó que el caso de Albon y la apelación contra el resultado de la carrera deben tratarse por separado, ya que impugnan el resultado debido a que Sargeant, Pérez y Stroll no fueron investigados.

Se permitió hablar a todos los representantes de los equipos presentes, y todos los implicados llegaron a la conclusión de que no se habían cumplido todos los requisitos para una investigación detallada. Los comisarios adoptaron una postura similar y, por tanto, rechazaron la protesta del equipo Haas. En el caso de las grabaciones a bordo de Albon, es cierto que el nuevo elemento era significativo. Sin embargo, no se cumplían todos los demás requisitos de la prueba. En cuanto al resto de pruebas, Dean, Warwick, Mallalieu y Holter no consideraron que se cumpliera ninguno de los requisitos.

