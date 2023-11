Protestation contre le résultat du GP d'Austin : Haas est débouté

L'équipe Haas voulait contester le résultat du GP des Etats-Unis, mais elle a été déboutée lors de l'audience des commissaires de course. Les preuves présentées ne répondent pas aux exigences nécessaires à une enquête plus approfondie.

L'équipe Haas voulait contester le résultat du GP des Etats-Unis, car le chef d'équipe Günther Steiner et son équipe sont certains que certaines infractions au règlement n'ont pas été sanctionnées lors de la course sur le Circuit des Amériques. Concrètement, il s'agissait du respect des limites de la piste, car l'écurie américaine était certaine qu'Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant et Sergio Pérez s'étaient retrouvés plusieurs fois en dehors de la piste sans avoir été sanctionnés pour cela.

C'est pourquoi Haas a fait usage du droit de vérification dont disposent toutes les équipes. L'audition à ce sujet a commencé le 8 novembre et s'est terminée le 9 novembre. Résultat : l'objection de l'équipe de Gene Haas a été jugée non recevable. Steiner et Cie ont donc été déboutés devant les gardiens du règlement Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu et Felix Holter.

L'article 14.3 du code sportif de la Formule 1 stipule que les équipes doivent, lorsqu'elles font appel d'un résultat de course ou d'une décision des commissaires de course, fournir des preuves qui doivent être significatives, pertinentes et nouvelles et qui, de plus, ne devaient pas être connues au moment de la décision en question, afin que l'affaire soit examinée de plus près.

Outre les représentants de Haas (Ayao Komatsu et Andrea Fioravanti), des représentants d'Aston Martin, Williams, Red Bull Racing, Ferrari, McLaren et de la FIA étaient présents, Ferrari et McLaren étant les parties concernées qui le souhaitaient.

Haas a présenté les enregistrements embarqués d'Albon, Sargeant, Pérez et Stroll et a souligné que le cas d'Albon et la contestation du résultat de la course devaient être traités séparément, car elle contestait le résultat en raison du fait qu'aucune enquête n'avait été menée sur Sargeant, Pérez et Stroll.

Tous les représentants des équipes présents ont pu s'exprimer et toutes les personnes concernées ont conclu que toutes les conditions n'étaient pas remplies pour une enquête approfondie. Les régulateurs ont vu les choses de la même manière et ont donc rejeté la protestation de l'équipe Haas. Dans le cas des enregistrements embarqués d'Albon, il est vrai que le nouvel élément est significatif. Mais toutes les autres exigences relatives à la preuve n'ont pas été remplies. Pour les autres preuves, Dean, Warwick, Mallalieu et Holter ont estimé qu'aucune des conditions n'était remplie.

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12