Protesta contro i risultati del GP di Austin: Haas respinge la protesta

Il team Haas voleva contestare il risultato del GP degli Stati Uniti, ma è stato respinto all'udienza dei commissari di gara. Le prove presentate non soddisfano i requisiti necessari per un'indagine più dettagliata.

Il team Haas ha voluto intraprendere un'azione legale contro il risultato del GP degli Stati Uniti perché il boss del team Günther Steiner e la sua squadra sono certi che alcune infrazioni alle regole nella gara sul Circuit of the Americas non siano state sanzionate. Nello specifico, si trattava del rispetto dei limiti della pista, in quanto la scuderia statunitense era certa che Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant e Sergio Pérez fossero usciti di pista diverse volte senza essere penalizzati.

La Haas si è quindi avvalsa del diritto di revisione a cui hanno diritto tutti i team. L'udienza è iniziata l'8 novembre e si è conclusa il 9 novembre. Il risultato: l'obiezione del team di Gene Haas è stata ritenuta inammissibile. Ciò significa che Steiner e Co. sono stati respinti dai responsabili del regolamento Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu e Felix Holter.

L'articolo 14.3 del Codice Sportivo della Formula 1 stabilisce che, in caso di appello contro un risultato di gara o una decisione dei commissari di gara, i team devono fornire prove significative, rilevanti e nuove che, inoltre, non dovevano essere note al momento della decisione in questione, affinché la questione possa essere esaminata più a fondo.

Oltre ai rappresentanti della Haas (Ayao Komatsu e Andrea Fioravanti), erano presenti anche i rappresentanti di Aston Martin, Williams, Red Bull Racing, Ferrari, McLaren e della FIA, con Ferrari e McLaren presenti come parti interessate su richiesta.

La Haas ha presentato le registrazioni di bordo di Albon, Sargeant, Pérez e Stroll e ha sottolineato che il caso di Albon e l'appello contro il risultato della gara devono essere trattati separatamente, in quanto contestano il risultato a causa del fatto che Sargeant, Pérez e Stroll non sono stati indagati.

Tutti i rappresentanti delle squadre presenti hanno potuto prendere la parola e tutti i partecipanti sono giunti alla conclusione che non sono stati soddisfatti tutti i requisiti per un'indagine dettagliata. I commissari sportivi sono stati dello stesso parere e hanno quindi respinto la protesta del team Haas. Nel caso delle registrazioni di bordo di Albon, è vero che il nuovo elemento era significativo. Tuttavia, tutti gli altri requisiti della prova non erano soddisfatti. Per le altre prove, Dean, Warwick, Mallalieu e Holter non hanno ritenuto soddisfatto nessuno dei requisiti.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12