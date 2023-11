Protesto contra o resultado do GP em Austin: Haas rejeita protesto

A equipa Haas queria contestar o resultado do GP dos Estados Unidos, mas foi rejeitada na audiência dos comissários da corrida. As provas apresentadas não satisfazem os requisitos necessários para uma investigação mais pormenorizada.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

A equipa Haas queria tomar medidas legais contra o resultado do GP dos Estados Unidos porque o chefe de equipa Günther Steiner e a sua equipa têm a certeza de que algumas infracções às regras na corrida no Circuito das Américas não foram penalizadas. Especificamente, tratava-se do cumprimento dos limites da pista, uma vez que a equipa de corrida dos EUA tinha a certeza de que Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant e Sergio Pérez tinham saído da pista várias vezes sem serem penalizados.

A Haas fez assim uso do direito de revisão a que todas as equipas têm direito. A audiência teve início a 8 de novembro e foi concluída a 9 de novembro. Resultado: a objeção da equipa de Gene Haas foi considerada inadmissível. Isto significa que a equipa de Steiner e companhia foi rejeitada pelos responsáveis pela elaboração das regras, Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu e Felix Holter.

O artigo 14.3 do Código Desportivo da Fórmula 1 estipula que, em caso de recurso contra um resultado de uma corrida ou uma decisão dos Comissários Desportivos, as equipas devem apresentar provas significativas, pertinentes e novas e que, além disso, não sejam conhecidas no momento da decisão em questão, para que o assunto possa ser investigado mais aprofundadamente.

Para além dos representantes da Haas (Ayao Komatsu e Andrea Fioravanti), estiveram também presentes representantes da Aston Martin, Williams, Red Bull Racing, Ferrari, McLaren e da FIA, tendo a Ferrari e a McLaren comparecido como partes interessadas, a pedido.

A Haas apresentou as gravações a bordo de Albon, Sargeant, Pérez e Stroll e sublinhou que o caso de Albon e o recurso contra o resultado da corrida devem ser tratados separadamente, uma vez que estão a contestar o resultado devido ao facto de Sargeant, Pérez e Stroll não terem sido investigados.

Todos os representantes das equipas presentes foram autorizados a falar e todos os envolvidos chegaram à conclusão de que não tinham sido cumpridos todos os requisitos para uma investigação detalhada. Os Comissários Desportivos tiveram uma opinião semelhante e, por conseguinte, rejeitaram o protesto da equipa Haas. No caso dos registos de bordo de Albon, é verdade que o novo elemento era significativo. No entanto, todos os outros requisitos da prova não foram cumpridos. Relativamente às restantes provas, Dean, Warwick, Mallalieu e Holter não consideraram que nenhum dos requisitos estivesse preenchido.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12