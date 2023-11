Les limites des parcours font débat : les régulateurs demandent des solutions

Après la course sur le Circuit des Amériques, l'équipe Haas était convaincue que le nombre d'infractions à la règle de la limite de piste était bien plus élevé que les 35 cas documentés. C'est pourquoi elle a contesté le résultat de la course. Les gardiens du règlement Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu et Felix Holter devaient d'abord vérifier si l'objection était justifiée.

L'audience à ce sujet a été ouverte le 8 novembre et s'est terminée aujourd'hui 9 novembre. Résultat : les preuves présentées ne remplissaient pas tous les critères nécessaires pour justifier une enquête plus approfondie.

Mais même si les preuves ne répondaient pas aux exigences strictes imposées par l'article 14.3 de la loi sur le sport, les stewards ont souligné dans les motifs du jugement qu'il fallait agir. En effet, les différentes preuves (c'est-à-dire les enregistrements embarqués) indiquaient bien des infractions possibles au sommet du sixième virage.

Il est tout à fait insatisfaisant que l'on ne soit pas en mesure d'appliquer correctement la norme actuelle en matière de limites de parcours pour tous les concurrents. C'est pourquoi nous recommandons vivement à toutes les parties concernées de trouver rapidement une solution afin d'éviter de futurs problèmes dans l'application des règles relatives aux limites de piste.

"Que le problème soit traité par de meilleures solutions technologiques, des modifications du parcours, une combinaison de ces solutions ou par une réglementation et un standard d'application différents, les commissaires sportifs laissent le soin à ceux qui sont mieux placés pour en juger", peut-on lire au point 30 de la décision.

Toutefois, compte tenu du moment où cette décision a été prise, il est clair qu'une solution n'est pratiquement plus possible cette année. Toutefois, d'autres solutions devraient être trouvées d'ici le début de la saison 2024, si l'on considère que la FIA a déjà fait des progrès considérables en collaboration avec les responsables concernés des circuits sur lesquels les track limits font toujours l'objet de discussions.

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12