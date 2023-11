Controversia sui limiti di pista: le autorità di regolamentazione chiedono soluzioni

Dopo la gara sul Circuito delle Americhe, il team Haas era convinto che le infrazioni alla regola dei limiti di pista fossero molto più numerose dei 35 casi documentati. Pertanto, ha preso provvedimenti contro il risultato della gara. I responsabili del regolamento Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu e Felix Holter hanno dovuto innanzitutto verificare se l'obiezione fosse giustificata.

L'udienza è stata aperta l'8 novembre e si è conclusa oggi, 9 novembre. Il risultato: le prove presentate non soddisfacevano tutti i criteri necessari per giustificare un'indagine più approfondita.

Tuttavia, anche se le prove non soddisfano i rigidi requisiti previsti dall'articolo 14.3 del Codice sportivo, i commissari sportivi hanno sottolineato nella loro motivazione la necessità di intervenire. I singoli elementi di prova (cioè le registrazioni di bordo) indicavano certamente possibili infrazioni all'apice della sesta curva.

È stato del tutto insoddisfacente che l'attuale standard per i limiti della pista non possa essere applicato correttamente a tutti i concorrenti. Si raccomanda quindi vivamente a tutte le parti coinvolte di trovare rapidamente una soluzione per evitare problemi futuri nell'applicazione delle regole sui limiti di pista.

"Che il problema venga affrontato con soluzioni tecnologiche migliori, modifiche alla pista, una combinazione di queste, o con un diverso insieme di regole e un diverso standard di applicazione, è una questione che spetta agli steward giudicare per coloro che si trovano nella posizione migliore per farlo", si legge nel paragrafo 30 della sentenza.

Tuttavia, data la tempistica di questa decisione, è chiaro che una soluzione non è più praticamente possibile quest'anno. Tuttavia, ulteriori soluzioni dovrebbero essere trovate entro l'inizio della stagione 2024, tenendo presente che la FIA ha già compiuto notevoli progressi in collaborazione con le parti responsabili in quei circuiti in cui i limiti della pista sono una costante fonte di discussione.

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danno da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12