Disputa sobre os limites da via: os reguladores exigem soluções

A objeção da equipa Haas ao resultado da corrida do GP dos EUA foi rejeitada. No entanto, os responsáveis pelas regras exigem que algo seja feito para evitar futuras discussões sobre os limites da pista.

Após a corrida no Circuito das Américas, a equipa Haas estava convencida de que tinham sido cometidas muito mais infracções à regra dos limites da pista do que os 35 casos documentados. Por conseguinte, tomou medidas contra o resultado da corrida. Os responsáveis pelas regras, Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu e Felix Holter, tiveram primeiro de verificar se a objeção era justificada.

A audiência teve início a 8 de novembro e terminou hoje, 9 de novembro. Resultado: as provas apresentadas não satisfaziam todos os critérios necessários para justificar uma investigação mais pormenorizada.

No entanto, apesar de as provas não cumprirem os requisitos rigorosos estipulados no n.º 3 do artigo 14.º do Código Desportivo, os comissários de bordo sublinharam na sua argumentação que era necessário atuar. As provas individuais (ou seja, os registos a bordo) apontavam certamente para possíveis infracções no vértice da sexta curva.

É totalmente insatisfatório que a atual norma relativa aos limites da pista não possa ser devidamente aplicada a todos os concorrentes. Por conseguinte, recomenda-se vivamente que todas as partes envolvidas encontrem rapidamente uma solução, a fim de evitar problemas futuros com a aplicação das regras relativas aos limites da pista.

"Se o problema é resolvido através de melhores soluções tecnológicas, alterações na pista, uma combinação destas, ou através de um conjunto diferente de regras e um padrão diferente de aplicação, é uma questão para os comissários de pista julgarem por aqueles que estão em melhor posição para o fazer", afirma o acórdão no parágrafo 30.

No entanto, tendo em conta o calendário desta decisão, é evidente que já não é possível encontrar uma solução este ano. No entanto, outras soluções deverão ser encontradas até ao início da época de 2024, tendo em conta que a FIA já fez progressos consideráveis em cooperação com as partes responsáveis nos circuitos onde os limites da pista são uma fonte constante de discussão.

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27,998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificados

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12