Ross Brawn : critique claire de Sergio Pérez

L'ancien directeur de l'équipe Ferrari et directeur sportif de la Formule 1 Ross Brawn souhaite un coéquipier plus fort pour Max Verstappen. Sergio Pérez n'est pas un grand concurrent pour le champion, souligne-t-il.

Ross Brawn a certes quitté son poste de directeur sportif de la Formule 1 après la finale du championnat du monde 2022. Le chef d'équipe de Ferrari, qui a travaillé pendant de nombreuses années, continue cependant à suivre de près les événements de la catégorie reine. En témoigne sa récente apparition au "talkSPORT Breakfast" au cours de laquelle il a été interrogé sur la supériorité de Red Bull Racing et de Max Verstappen.

A la question de savoir si la concurrence pourrait mettre fin à cette domination, l'homme de 68 ans a répondu : "Même s'ils dominent autant actuellement, cela finira par arriver. Nous voyons déjà de petits signes que le rapport de force peut changer. Je parle de McLaren avec Lando Norris et, à l'occasion, avec Oscar Piastri".

"Ils tiennent Red Bull Racing en haleine", poursuit Brawn. "Je suis optimiste quant au fait qu'il y aura des changements cet hiver. Mais quand on est au sommet, on a l'avantage de pouvoir commencer plus tôt à développer sa nouvelle voiture, et alors la domination peut parfois durer plusieurs années".

L'ingénieur s'est montré critique à l'égard du coéquipier de Verstappen, Sergio Pérez : "Franchement, ce que j'aimerais voir, c'est quelqu'un qui soit plus compétitif dans l'autre voiture, parce que Sergio n'est malheureusement pas un grand concurrent pour Max. Même si tu as une voiture dominante, tu peux avoir dans la deuxième voiture quelqu'un qui te rend la vie difficile. Je pense à Nico Rosberg et Lewis Hamilton, c'était une grande année où Mercedes a aussi dominé".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12