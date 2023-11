Ross Brawn: critiche chiare a Sergio Pérez



L'ex boss della Ferrari e direttore sportivo della Formula 1 Ross Brawn vorrebbe un compagno di squadra più forte per Max Verstappen. Sergio Pérez non è una grande concorrenza per il campione, sottolinea.

